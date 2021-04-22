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пятница, 23 апреля 2021 07:00

Днем дожди, ночью заморозки - синоптики дали неутешительный прогноз на неделю

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Днем дожди, ночью заморозки - синоптики дали неутешительный прогноз на неделю
Синоптики принесли неутешительные новости для украинцев. Фото: pixabay.com

В ближайшие дни погода не будет баловать украинцев. Практически во всех регионах будет облачно и местами дождь. При этом воздух прогреется не выше +15°C, а ночью даже поморозит. Исключением будут южные области, там столбики термометров поднимутся до +18°C, а дожди не обойдут только Херсонщину.

По прогнозу Укргидрометцентра, погода наладится 28-29 апреля. Дожди отступят, температура воздуха составит +12...+18°C, но кое-где еще возможны заморозки.

Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с погодой на ближайшие 7 дней.

ЗАПАД

23 апреля - облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Температура воздуха днем ​​+6...+12°C, ночью +1...6°C.

В Карпатах ночью мокрый снег и дождь. Температура днем ​​+1...6°C, ночью -3...+2°C.

24 апреля - переменная облачность. Без осадков. Днем +6...11°C, ночью заморозки до -3°C.

25 апреля - облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Среди дня +6...11°C, ночью 0...-3°C.

ВОСТОК

23 апреля - облачно с прояснениями. Без осадков. Порывы ветра до 12 м/с. Температура днем ​​+14...19°C, ночью +3...8°C.

24 апреля - переменная облачность. Небольшой дождь. Температура днем ​​+10...15°C, ночью +3...8°C.

25 апреля - облачно с прояснениями. Без осадков. Порывы ветра до 10 м/с. Среди дня +8...13°C, ночью +1...6°C. На Харьковщине ночью заморозки до -2°C.

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ЦЕНТР

23 апреля - облачно с прояснениями. Днем дождь, местами гроза. Днем +10...15°C, ночью +3...8°C.

24 апреля - переменная облачность. Без осадков. Температура днем ​​+6...12°C, ночью +1 ...6°C. В Винницкой и Черкасской иногда вероятны ночные заморозки до -2°C.

25 апреля - облачно с прояснениями. Днем дождь. Днем +10...15°C, ночью 0...-2°C.

СЕВЕР

23 апреля - облачно с прояснениями. Небольшой дождь, днем ​​местами с грозой. Днем +10...15°C, ночью +4...9°C.

24 апреля - переменная облачность. Преимущественно без осадков. Днем 6..1 ° C, ночью +1...3°C, местами до -3°C.

25 апреля - переменная облачность. Днем небольшой дождь. Днем +6...11°C, ночью 0...-2°C.

ЮГ И КРЫМ

23 апреля - облачно с прояснениями. Без осадков. Порывы ветра до 12 м/с. Днем +13...18°C, ночью +4...9°C.

24 апреля - облачно с прояснениями. Дожди вероятные на Херсонщине и Запорожье. Днем +10...15°C, ночью до +8°C.

25 апреля - облачно с прояснениями. Без осадков. Днем +10...15°C, ночью +1...6°C. На почве местами заморозки до -3°C.

КИЕВ

23 апреля - облачно. Умеренный дождь. Днем +10...12°C, ночью +5...7°C.

24 апреля - облачно с прояснениями. Без осадков. Днем +8...10°C, ночью 0... +2°C.

25 апреля - переменная облачность. Днем небольшой дождь. Днем +8...10°C ночью до -2°C.

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 26 - 29 АПРЕЛЯ

26-27 апреля - облачно с прояснениями. Ясно. Температура днем ​​+6...11°C. Ночью +1...7°C. В северо-западных областях вероятны заморозки до -3°C.

28-29 апреля - переменная облачность. Без существенных осадков. Днем +12...18°C, ночью +1...6°C. Местами заморозки до -3°C.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПОГОДЕ В АПРЕЛЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Самую низкую температуру, -4,5°C, зафиксировали 23 апреля 1948 году в Симферополе. Наивысшую, +30,5°C, 1950 в Черкассах.

Шквальный ветер был в Ямполе на Хмельнитчине 23 апреля 2001-го. Достигал скорости 28 м/с.

До конца апреля погода в Украине останется холодной: возможные ночные заморозки и осадки. К концу месяца украинцев ждут температурные качели. Дожди, местами с грозами будут идти почти каждый день. 29-30 апреля температура немного повысится.

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Дата
23
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