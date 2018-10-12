Дмитрию Бойко на срочную пересадку костного мозга нужно 200 тыс. долларов

Фото: Фото предоставлено Виталиной Бойко

7-летний Дмитрий Бойко со Смелы Черкасской области принимает мощную химиотерапию в Киевской областной клинической больнице. У мальчика обнаружили острый лимфобластный лейкоз, Т-клеточный, острый период. На лечение ежедневно уходит в среднем 3 тыс. грн.

Столичные врачи говорят, что нужна пересадка костного мозга. Операцию нужно сделать за границей в ближайшие 6 месяцев. Ее стоимость составляет $200 тыс. Родители просят о помощи.

"Дима - единственный и долгожданный ребенок. Рос здоровым. Но летом у него увеличились лимфоузлы. После обследования обнаружили острый лимфобластный лейкоз, Т-клеточный, острый период. Сначала химиотерапию Дима проходил в Черкассах. Но это не помогло, и нас направили в Киев на мощные блоки химии. Дима успокаивает меня: "Мама, не волнуйся, мы обязательно отсюда выйдем. Я поправлюсь, и дедушка меня будет учить ездить на машине". Но 11 октября пришли отрицательные анализы. Врачи говорят, нужна пересадка костного мозга от неродственного донора. Ее делают только за границей. У нас есть всего полгода. За этот период надо собрать 200 тысяч долларов. Надеяться на государство нет смысла. Только на Бога и на неравнодушных людей. Мы просим и умоляем помочь нам собрать эти деньги. Для нас важна любая помощь", - рассказывает мать Виталина Бойко.

Реквизиты для помощи:

Карточка Приватбанка: 4149 4991 1016 0890 (Платонова Виталина Викторовна), ее контакты: 0 (50) 215 64 29.