"Дмитрий вынужден работать на нескольких работах" - для лечения Дмитрия Шестака волонтер просит помощи

Автор: Фото предоставлено Тарасом Корниенко 41-летний Дмитрий Шестак из Волновахи Донецкой области лечит рак правой почки. На очередной курс нужно 200 тыс.грн.

41-летний Дмитрий Шестак из Волновахи Донецкой области лечит рак правой почки. Перенес операцию. Вошел в ремиссию, но случился рецидив. На лечение нужно 200 тыс.грн.

"Дмитрий болеет с 2015 года. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу Мариуполя. В срочном порядке удалили почку. Обнаружили злокачественную опухоль. Он прошел химиотерапию и наступила ремиссия. Однако впоследствии болезнь начала прогрессировать, назначали значительно дороже препараты. В прошлом году на месячный курс нужно было 23 тысяч гривен. Тогда я впервые узнал о его проблеме и обратился к обществу за помощью. Собранных денег хватило на несколько месяцев. Лечение дорожает. Дмитрий вынужден работать на нескольких работах, даже несмотря на плохое самочувствие. Недавно написал мне: "Два года прожил благодаря друзьям, знакомым и не знакомым людям". Впоследствии в легких и заочеревине обнаружили метастазы, которые увеличиваются. Опять нужна химиотерапия. Один курс стоит 64 тысячи гривен. А их надо три. Общая сумма в 200 тысяч гривен для нашей семьи неподъемная. Я очень хочу жить ...". Поэтому сердечно прошу всех и каждого присоединиться к этому сбору и подарить Дмитрию Шестаку надежду на выздоровление. Пока что собрано всего 17 тысяч гривен. Мы надеемся на помощь неравнодушных людей и ищем надежный фонд, который занимается взрослыми онкобольными", - рассказывает Gazeta.ua волонтер Тарас Корниенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Единственный шанс на полноценную жизнь" - мать умоляет о помощи на операцию дочери



Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168 7574 1748 8535 (Шестак Дмитрий Евгеньевич).