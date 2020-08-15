Дмитрий Ярош призвал патриотов объединяться с партией Порошенко

Командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош считает, что судьба государства зависит от объединения всех патриотических сил. Во время многотысячной акции против реванша пятой колонны Кремля, которая состоялась в центре Днепра, он сказал журналистам, что поддерживает объединительные процессы и считает логичным объединяться вокруг партии Порошенко как крупнейшей украинской оппозиционной силы.

"По-моему, речь идет об объединении не только на уровне Днепра, а на общеукраинском уровне, так как от того сейчас судьба государства опять же зависит. Я неоднократно говорил о том, что мы побеждаем только тогда, когда мы едины. Майданы 2013 и 2014, война в конце концов, когда нам удалось остановить врага. И это делали как раз и те люди, которые здесь присутствуют", - напомнил Дмитрий Ярош.

"Я поддерживаю все объединительные процессы. В связи с тем, что "Европейская Солидарность", я так понимаю, здесь рейтинговая сила, то логично, чтобы люди приобщались из разных сред государственных - и общественных, и политических, к этой силе. Сейчас нельзя делиться", - убежден Ярош.

"Я понимаю, что местные выборы имеют свою специфику, но при всем эта специфика не должна мешать противодействия реванша России в Украине, не должна мешать противодействовать тому популизму тотальному, который существует сейчас во власти. Поэтому мы за единение однозначно", - подчеркнул Ярош.