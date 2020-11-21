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суббота, 21 ноября 2020 12:10

Для уменьшения количества больных нужно 2 недели - Степанов

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Для уменьшения количества больных нужно 2 недели - Степанов
Все ограничения - это жизненная необходимость - Максим Степанов. Фото: Facebook

Невозможно на следующий день после "карантина выходного дня" увидеть уменьшение количество заболевших. Для этого необходимо минимум 2 недели при условии полного его соблюдения.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Сегодня у нас вступил в действие карантин выходного дня - это уже второй выходной, когда он будет действовать. На прошлых выходных соблюдения карантина выходного дня было так себе, мы видели многочисленные остановки работы предприятий общественного питания или фитнес центров со стороны Национальной полиции. Для нас важно выполнить и соблюсти все правила, именно карантина выходного дня", - отметил министр.

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"Согласно нашим расчетам мы можем остановить и стабилизировать ситуацию, остановить распространение болезни и резкий рост ... Когда у нас есть карантин выходного дня и работают исключительно продуктовые магазины или аптеки, и вы проводите эту субботу-воскресенье с семьей, никуда не выходя , то таким образом мы рассчитываем на уменьшение контактов и, как следствие, уменьшение количества заболевших. Все ограничения - это жизненная необходимость", - добавил Степанов.

Если карантин выходного дня окажется эффективным, в Украине прогнозируют 26 тыс. смертей от Covid-19. Об этом свидетельствует анализ Киевской школы экономики. Ее исследователи выделили 3 сценария карантина выходного дня - зеленый, желтый и черный.

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