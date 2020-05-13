Для украинских такси ввели новое правило

Правительство утвердило для украинских таксистов новое правило. Фото: pixabay.com

Правительство разрешило такси передвигаться по отдельным полосам движения для общественного транспорта.

О нововведении рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

"Правительство разрешило украинским такси передвигаться по отдельным полосам движения для общественного транспорта. Норма касается только легальных перевозчиков при наличии у них официального статуса (лицензии)", – написал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ожидаем финансовую поддержку Укрзализныци в закупке дизель-поездов и пассажирских вагонов – Криклий

По словам министра, это позволит пассажирам такси быстрее добираться до места назначения, а не стоять в пробках в общем потоке движения.

"Нелегальных перевозчиков такси эти изменения будут стимулировать выполнять требования лицензионного законодательства", – подчеркнул Криклий.

Ранее Владислав Криклий сообщал о том, что к концу года по всей Украине установят 270 комплексов автоматической фиксации дорожного движения.