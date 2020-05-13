Для украинских такси ввели новое правило

Правительство разрешило такси передвигаться по отдельным полосам движения для общественного транспорта.
О нововведении рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале.
"Правительство разрешило украинским такси передвигаться по отдельным полосам движения для общественного транспорта. Норма касается только легальных перевозчиков при наличии у них официального статуса (лицензии)", – написал он.
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По словам министра, это позволит пассажирам такси быстрее добираться до места назначения, а не стоять в пробках в общем потоке движения.
"Нелегальных перевозчиков такси эти изменения будут стимулировать выполнять требования лицензионного законодательства", – подчеркнул Криклий.
Ранее Владислав Криклий сообщал о том, что к концу года по всей Украине установят 270 комплексов автоматической фиксации дорожного движения.
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