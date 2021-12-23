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пятница, 24 декабря 2021 07:03

Для родных и близких: самые трогательные поздравления с Рождеством Христовым
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В ночь на 25 декабря христиане западного обряда отмечают Рождество. В этом году праздник, который украинцы будут праздновать на государственном уровне в пятый раз, приходится на субботу. А с 6 по 7 января Рождество встречают православные христиане. В этот светлый день принято поздравлять самых дорогих.

Gazeta.ua предлагает выбрать интересные поздравления в прозе или стихах, чтобы отправить близким по случаю праздника.

Красивые поздравления с Рождеством в прозе

Вітаю з Різдвом Христовим! У це світле свято бажаю миру і добра, любові і щастя, благополуччя, успіху і міцного здоров'я. Нехай ангел-хранитель оберігає вас і ваших близьких від усіх бід, а в душі запанують віра, спокій і благодать. Зі світлим святом Різдва!

***

З Різдвом Христовим! Це найчудовіший і найчарівніший день у році. Нехай світле свято наповнить будинок теплом і радістю, близькі люди будуть завжди здорові і щасливі! Нехай серце кожного в цей світлий день наповниться миром і добром!

***

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Бажаю на Різдво теплого полум'я біля каміна, любові та затишку в домашній атмосфері, коли з полум'я стрибають дрібні яскраві іскорки надії, коли теплі долоні рідних вселяють віру в щасливе майбутнє, а зверху Господь благословляє щастям!

Автор: pixabay.com
 

Багато-багато років тому народилася людина, яка всім допомагала і бажала усім добра. Ми бажаємо Вам щастя і удачі! Ми бажаємо Вам побачити сліди з минулого всередині себе. Не обманюйте один одного! Не ображайтеся на інших. Це Вам під силу. З Різдвом!

***

Різдво дарує божественну силу, натхнення, невичерпну енергію. Нехай яскраві враження приносять вам радість, життя буде цікавим. Миру вашій родині та щастя кожному!

***

Вифлеємська зірка на небі засяяла і світлом своїм осяяла наші душі, подарувала надію, зміцнила віру, запалила в серцях полум'я любові. З великим Різдвом вас! Нехай те чудове світло зберігає вас на всіх життєвих дорогах, дарує щастя та радість.

***

У прекрасне свято Різдва, коли увесь світ горить вогнями, чекає чуда, коли люди поспішають до своїх рідних, тому що любов - найголовніше що є на світі, я бажаю вам щастя! Нехай Різдво подарує вам його, а ви тримайте щастя міцно і насолоджуйтеся їм все життя!

Автор: pixabay.com
 

Вітаю з Різдвом Христовим і щиро бажаю надійного світлого ангела за твоєю спиною, доброї надії і щастя в твоєму серці, благополуччя і удачі на твоєму шляху, любові і розуміння в твоїй родині, добра і миру в твоєму домі. Нехай Бог береже тебе і твоїх близьких.

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Прекрасные стихи для поздравления с Рождеством

З Різдвом Христовим! З щастям у родині!

Хай буде радісно дорослому й дитині.

Зважайте ви на добрі й чесні вчинки,

Бо прийде час і будуть з них обжинки.

Як Дух Святий зайде до Вас в господу,

Дарунки принесе всьому народу,

Благословення всім з небес дарує,

Ви будьте щирі, бо Різдво віншує!

***

У різдвяний вечір славний

Щастя побажаю я.

Щоб удача вам сприяла,

Не хворіла щоб сім'я.

Дім хай буде ваш багатим,

Ситним буде стіл завжди,

Віра хай відводить смуток,

Захистить вас від біди.

Автор: pixabay.com
 

Різдво хай казку подарує,

Серце спокій блаженний відчує.

Хай прославляється це свято,

Колосся й хліба буде у домі багато.

Хай кожен буде здоровим,

А щастя — обов'язковим.

Щоб люди людей шанували,

Божі настанови не забували.

***

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Христос народився!

Хай здоров'я з Вами буде

Хай Вас гумор не забуде,

Хай смачна кутя удасться,

Хай завжди панує щастя,

Щоб весело і багато

Провели різдвяні свята!

***

Хай Різдво у вишиванці,

Розбудить Вас щасливо вранці!

І принесе у Вашу хату,

Радість й усмішок багато.

Розбудить приспані надії,

Достатком й щастям Вас зігріє,

Зігріє сонцем і любов'ю

Та подарує Вам здоров'я.

Автор: pixabay.com
 

Хай різдвяне поросятко

Принесе кохання в хатку,

Поцілунки і дарунки

Тільки вищого гатунку!

Посміхайся і радій

Все життя на крилах мрій!

***

Шановні наші друзі та партнери,

Ми дуже раді привітати Вас.

Полиште справи всі і на столі папери,

Бо наближається Різдво до нас.

Залиште в стороні Ви кризу,

Та курсом сильно так не переймайтесь,

Не думайте, що гривня йде до низу,

Та паніці не дуже піддавайтесь.

А будьте Ви до свят готові,

В цей радісний та святковий час,

Хай Вам щастить! Будьте здорові!

Вітаємо з Різдвом Христовим Вас!

***

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Ступає січень тихим кроком,

Кружляє в вальсі білий сніг,

З Різдвом Христовим, з Новим роком

Вітаю щиро вас усіх!

Нехай малий Ісус на сіні,

Що в темну ніч на світ прийшов,

Дарує вам надію, віру,

А також щастя і любов.

Куті смачної, Коляди голосної,

Всіх благ на кожному кроці

В новому 2022 році!

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Автор: pixabay.com
 

7 января украинские православные церкви, а также Украинская греко-католическая празднуют Рождество Христово по юлианскому календарю — так называемому старому стилю, по которому и Новый год наступает 14 января. Римско-католическая церковь, большинство протестантских и православных церквей мира отмечают 25 декабря по современному григорианскому календарю, который еще называется новоюлианским. В Украине с 2017 года 25 декабря - официальный выходной.

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Дата
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декабря

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