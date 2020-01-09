Для пешеходов в Украине увеличат штрафы

Согласно законопроекту, пешеходы, нарушающие правила дорожного движения, будут платить штраф 255 гривен. Фото: dniprograd.org

Правительство зарегистрировало закон, по которому усилят ответственность пешеходов за нарушение правил дорожного движения.

Инициаторами таких изменений стали трое народных депутатов от "Слуги народа", пишет "РБК-Україна".

Согласно законопроекту, пешеходы, нарушающие правила дорожного движения, будут платить штраф 255 гривен.

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Сейчас за подобные нарушения пешеходов могут наказать штрафом в размере 51 гривна.

Если же пешеходы, которые нарушают ПДД, есть пьяными или под действием наркотиков, то новый законопроект предлагает штрафовать их на 510 гривен. Сейчас за такое нарушение выписывают штраф 120 гривен.

Если же нарушения ПДД становятся причиной аварии, то штраф составит 40 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 12 до 40 часов. Сейчас за это налагается штраф в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В МВД инициируют увеличение штрафов для водителей за правонарушения с высокой степенью общественной опасности.В первом квартале 2020 планируется запуск системы автоматической фото- и видеофиксации превышения скорости.