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суббота, 06 ноября 2021 13:00

"Дия" приостановит предоставление услуг

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&quot;Дия&quot; приостановит предоставление услуг
В ночь на воскресенье 7 ноября с 00:00 до 07:00 заказ услуг и документов в "Дии" будет недоступен. Фото: t.me/mintsyfra

В ночь на 7 ноября "Дия" будет переезжать в более мощный дата-центр.

В связи с этим в период с 00:00 до 07:00 заказ услуг и документов в приложении и на портале будет недоступен, сообщила пресс-служба Минцифры.

"Все услуги в приложении и на портале "Дия" будут выдерживать еще большую нагрузку, летать еще быстрее, качественнее, круглые сутки", - отметили министерстве.

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Уже утром 7 ноября приложение и портал будут работать в обычном режиме.

В связи с этим в Минцифры призвали украинцев заблаговременно сгенерировать Covid-сертификаты и загрузить его в формате PDF на телефон.

Если в приложении уже есть Covid-сертификат, его можно показать во время проверки, но не выходить в это время из "Дии".

В ночь на 7 ноября 2021 года приложение и банкоматы ПриватБанка работать не будут.

Банк будет обновлять программное обеспечение процессингового центра перед чёрной пятницей.

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Дата
06
ноября

Оккупанты приказали создать полицию с украинцев

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