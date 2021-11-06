"Дия" приостановит предоставление услуг

В ночь на воскресенье 7 ноября с 00:00 до 07:00 заказ услуг и документов в "Дии" будет недоступен. Фото: t.me/mintsyfra

В ночь на 7 ноября "Дия" будет переезжать в более мощный дата-центр.

В связи с этим в период с 00:00 до 07:00 заказ услуг и документов в приложении и на портале будет недоступен, сообщила пресс-служба Минцифры.

"Все услуги в приложении и на портале "Дия" будут выдерживать еще большую нагрузку, летать еще быстрее, качественнее, круглые сутки", - отметили министерстве.

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Уже утром 7 ноября приложение и портал будут работать в обычном режиме.

В связи с этим в Минцифры призвали украинцев заблаговременно сгенерировать Covid-сертификаты и загрузить его в формате PDF на телефон.

Если в приложении уже есть Covid-сертификат, его можно показать во время проверки, но не выходить в это время из "Дии".

В ночь на 7 ноября 2021 года приложение и банкоматы ПриватБанка работать не будут. Банк будет обновлять программное обеспечение процессингового центра перед чёрной пятницей.