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Директор Школы леди организовала флешмоб ко дню рождения Леси Украинки

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Директор Школы леди организовала флешмоб ко дню рождения Леси Украинки
Татьяна Мокриди организовала флешмоб ко дню рождения Леси Украинский. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Директор Школы леди Татьяна Мокриди приобщила к чествованию дня рождения писательницы Леси Украинки участниц 5-го сезона реалити "Від пацанки до панянки". Она организовала флешмоб, чтобы привлечь внимание к личности Леси Украинки.

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Публикация от Tetiana Mokridi (@mokridi_tetyana)

"Во время проекта я неоднократно говорила девушкам, что нужно много читать и учить родной язык. 150 лет со дня рождения поэтессы - хорошая возможность, чтобы отдать дань именно стихами. Я приятно удивлена, что девушки поддержали мою идею и начали постить свои видео. Кстати, присоединились даже те ученицы, которые в Школе леди стеснялись общаться. Вижу, как каждый пропустила через себя строки и вложила в них душу", - рассказала директор Школы леди реалити на "Новом канале".

Больше всего её поразило прочтения Елены "Заи" Пойтин, Валерии "Ким" Парыгин, Виктории "Снежы" Топчай, Александры "Зиты" Пановой и Георгины "Джоржик" Данканич.

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"Валерия на проекте не могла запомнить и нескольких строк, а здесь произнесла целую поэзию. Георгина продумала целый образ. Она надела вышиванку, ожерелье и серьги. Елена чувственно представила Contra spem spero. Виктория произнесла романтично проникновенно. Саша осваивает язык, поэтому для нее это уже победа", - отметила она.

Директор Школы леди Татьяна Мокриди рассказала о том, как учила участниц 5-го сезона реалити "Від пацанки до панянки" выражать свои мысли и общаться друг с другом. Эта работа осталась за кадром.

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