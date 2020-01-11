Директор МАУ объяснил, почему рейс в горячей зоне не отменили

Евгений Дыхне рассказал, почему МАУ летали в Иран. Фото: LvivNEWS

Президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Евгений Дыхне сообщил, что на момент вылета из аэропорта Борисполь и аэропорта Тегерана компания не получала никаких сообщений об угрозах.

"Мы должны осветить вопрос, который часто задают. Почему летали в Тегеран, почему не остановили полеты. Заявляю, что вы должны понимать, как это работает. Выполнение полетов гражданскими судами выполняются на основании разрешений 2 стран - страны, куда летим, и Госавиаслужбы той страны, под флагом которой летим. На момент вылета из Борисполя никакой информации об угрозах не было. На момент вылета из Тегерана так же", - рассказал Дыхне время пресс конференции, пишет "Интерфакс".

Он также привел пример пограничного конфликта между Индией и Пакистаном, когда Пакистанская администрация авиационного транспорта запретила полеты в их воздушное пространство:

"И все авиакомпании мира выполняют это требование, как положено. Есть абсолютно утверждены международные нормы поведения в области гражданской авиации, как действует авиакомпания".

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Вины государственных органов Украины нет. Воздушное пространство над Ираном был и остается открытым.

"Я считаю, что государственные органы Украины действовали по правилам. К нам летели авиакомпании всего мира в Иран и после нас летели. К сожалению, мы констатируем факт того, что наш борт оказался не в том месте и не в то время. Там мог быть любой борт, который был в то время в аэропорту Тегерана. воздушное пространство над Ираном открыто. Туда летают сейчас все авиакомпании. Это не индивидуальное решение, является установленная международная практика, как регулируется воздушное пространство. Многие в Украине не знали о том, что там происходит. Была информация, что обстреливают американские базы в Ираке. Регулирование гражданские авиации не имеют к этому никакого отношения", - добавил Дыхне.

В авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) были уверены, что ни их экипаж, ни их самолет Boeing 737-800, потерпевший крушение под Тегераном, не могли быть причиной катастрофы.