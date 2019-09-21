Директор ГБР Труба рассказал о прослушке в своем кабинете

Роман Труба отметил, что прослушку в его кабинете устанавливали профессионалы. Фото: РБК

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба подтвердил, что в его кабинете нашли прослушку.

По его словам, аппаратура была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Работали специалисты. Стоит "прослушка" в одном месте или в нескольких - выясняем, как и то, к кому она приведет", - отметил Труба.

"Мне, например, интересно, связано ли это с желанием некоторых политиков периодически врываться ко мне в кабинет с возмущением по открытию производств, в которых они фигурируют. На записях ничего интересного обо мне быть не может, а вот о состоянии производств, которые мы обсуждали со следователями - да. В том числе, резонансных ", - добавил он.

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Прослушку обнаружили в вентиляционной системе во время проветривания помещения. После этого в кабинете Трубы устроили обыск.