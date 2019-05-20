Дипломат пояснил, почему ранги послов у нардепов нужно забрать

Порошенко присвоил дипломатический ранг нардепам. Фото: Цензор.НЕТ

Указы о присвоении дипломатических рангов народным депутатам должны быть отменены.

Потому что присвоены с нарушением закона, пишет дипломат Богдан Яременко в Фейсбук.

Яременко признает плодотворной работу нардепов Логвинского и Арьева в Парламентской ассамблее Совета Европы. Однако, в ситуации по присвоению им высших дипломатических рангов речь идет не об их заслугах. А о соблюдении закона.

"Так, п.24 статьи 106 Конституции Украины предоставляет президенту Украины право присваивать "высшие дипломатические ранги".

Но что это за ранги и порядок их присвоения устанавливает Закон Украины "О дипломатической службе".

В частности, п.1 статьи 24 этого закона четко устанавливает, что дипломатические ранги присваиваются дипломатическим служащим.

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Народные депутаты в силу требований Конституции и законов не могут совмещать депутатскую деятельность с любой другой, а потому не имеют права и не могут быть дипломатическими служащими.

Именно поэтому в п.2 статьи 8 Закона Украины "О дипломатической службе", в котором приводится исчерпывающий (полный) перечень должностей дипломатической службы нет должностей представителей парламентских делегаций, членами которых являются упомянутые нардепы, получивших дипломатические ранги.

Также, п.4 статьи 25 Закона Украины "О дипломатической службе" определяет, что "дипломатические ранги Чрезвычайного и Полномочного Посла ..... присваиваются дипломатическим служащим Президентом Украины по представлению Министра иностранных дел Украины".

Поэтому в ситуации с присвоением дипломатических рангов народным депутатам почти гарантированно речь идет о нарушении требований закона.

"Или министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и президентом Порошенко, если первый внес на рассмотрение незаконные представления, а второй их рассмотрел. Или только президентом Порошенко, если он присвоил дипломатические ранги без представления министра иностранных дел", - отметил дипломат.

18 мая Порошенко присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла председателю комитета ПАСЕ по вопросам культуры, образования, науки и медиа, нардепу от БПП Владимиру Арьеву, а также председателю постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее ОБСЕ, председателю фракции БПП Артуру Герасимову. 19 мая Порошенко присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла заместителю председателя Постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ, нардепу от "Народного фронта" Георгию Логвинскому.