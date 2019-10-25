Дифтерия уже в Киеве: заболел 9-летний школьник

В Киеве подтвердили случай заболевания дифтерией у 9-летнего школьника.
"Ребенок не привит от болезни из-за отказа родителей. Сейчас больного ребенка госпитализировали. Диагноз дифтерия установлен 24 октября на основании бактериологических данных. Для введения сыворотки нет показаний", - сообщает Центр общественного здоровья в facebook.
Больной контактировал с 45-ми людьми. Из них 36 детей. Их осмотрят 25 октября. По месту жительства и в школе проведут дезинфекцию.
Центр общественного здоровья Украины напомнил, что страна обеспечена дозами вакцины от дифтерии в достаточном количестве во всех регионах. Для взрослых предусмотрена ревакцинация каждые 10 лет с 16-летнего возраста.
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Дети и взрослые для защиты от заболевания должны прививаться в соответствии с действующим календарем прививок. Вакцина является бесплатной, а вакцинироваться можно у семейного врача.
В Ужгороде обнаружили еще два случая дифтерии.
Общее количество больных за последнюю неделю выросло до трех человек.
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