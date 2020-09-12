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суббота, 12 сентября 2020 16:37

Детский сад закрыли на карантин

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Детский сад закрыли на карантин
Коронавирус обнаружили у помощника воспитателя детского сада. Фото: Pexels

В с. Тысменичаны Ивано-Франковской обл. у помощника воспитателя детсада обнаружили коронавирус.

"Есть также неподтвержденные случаи заболевания у двух учителей из города. Но пока еще подозрение. Знаем, что больница районная заполнена почти полностью по койкоместам. Мы каждый день мониторим ситуацию и понимаем, что в любой момент любое учебное заведение может закрыться на самоизоляцию", - сообщил начальник отдела образования Надворнянской РГА Степан Северилов в эфире "Суспільного".

Детский сад отправили на двухнедельный карантин.

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За прошедшие сутки в Ивано-Франковской обл. обнаружили 130 новых случаев коронавируса.

За прошедшие сутки, 11 сентября, в Украине от коронавируса умерли 72 человека, зафиксировали 3103 новых случая заражения. Об этом сообщает сайт Совета Национальной Безопасности и Обороны.

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Дата
12
сентября

Школьники полгода на карантине, что изменилось в учебном процессе

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