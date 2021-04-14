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четверг, 15 апреля 2021 07:30

Дети всегда намекают на самоубийство: слова, которые должны настораживать

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Дети всегда намекают на самоубийство: слова, которые должны настораживать
Дети нуждаются в любви и внимании. Фото: pixabay.com

Дети и подростки всегда сигнализируют о том, что могут совершить самоубийство.

Они даже говорят об этом и не один раз, рассказала Gazeta.ua семейный и детский психолог Богдана Янкив.

"Всегда есть "звоночки". Фразы вроде "я не нужен", "зачем я рождался, когда на меня нет времени?", "Меня никто не любит" и др. Дети всегда говорят, подают сигналы, которые надо замечать. Они могут говорить не один раз. Родители думают, что это все пустые разговоры и прихоти. Но если вспомнить себя в детском возрасте, то было все так же - все казалось трагедией. Незрелая психика не найдет путей решения конфликтов и проблем", - говорит експертка.

Кроме этого, тяжелое психологическое состояние влияет и на поведение ребенка.

"В таком состоянии ребенок не может нормально учиться, общаться со сверстниками, рассредоточивается, теряет концентрацию. Сразу падает успеваемость в школе, появляется рассеянность и возбудимость, снижается память, повышаются страхи. Такое напряжение находит выход в самоповреждающем поведении", - объясняет Янкив.

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Дети стремятся услышать совет, однако с родителями не могут посоветоваться из-за нехватки доверия. Тогда они находят человека, который вроде сможет понять.

"Однако вопрос не решается. Дома не слышат, а кому-то другому нельзя довериться. Тогда ребенок идет к кому-то и спрашивает совета, однако мы не знаем намерений того человека. Он может иметь свой интерес в отношении ребенка и влиять на него так, как ему нужно", - отметила психолог.

Большое интервью с Богданой Янкив уже доступно на Gazeta.ua. Рассказываем о том, как уберечь ребенка от негативного влияния соцсетей.

В Киеве задержали администратора "группы-смерти". Она втянула 13 детей в общение по поводу самоубийства. Женщина оказалась психически больной.

Автор: Лилия МЫЦКО
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