Детей просят не выпускать на улицу

Из-за непогоды детей просят не отправлять в школу. Фото: Reuters

КГГА из-за непогоды просит не выпускать детей на улицу.

"Все школы и детские сады столицы будут работать. Однако в связи с сильными снегопадами, осложнениями на дорогах и снижением температуры воздуха городские службы рекомендуют по возможности оставлять детей дома", - сказал и. о. первого заместителя председателя Валентин Мондриевский, передает пресс-служба КГГА

Он призвал без необходимости не использовать собственный транспорт. Попросил не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать уборке снега. Уменьшение количества автомобилей на дорогах позволит коммунальным службам эффективно убирать снег.

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"Педагогические коллективы ориентированы максимально эффективно организовать учебный процесс и проинформировать родителей", - говорится в сообщении.

В понедельник, 8 февраля, Киев, как и вся Украина, оказался в снежной ловушке. Осадки в столице начались еще ночью и не прекращаются до сих пор. От утра все магистрали города парализовали гигантские пробки, а стоимость проезда в такси взлетела до космических цифр. Горожане снимают опасные ситуации на дорогах.