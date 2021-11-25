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четверг, 25 ноября 2021 15:46

Десятки тысяч украинок страдают от домашнего насилия: куда им обращаться

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25 ноября по всему миру отмечают Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами.

Об этом в 2000 году объявила Генеральная Ассамблея ООН. В резолюции от 20 декабря 1993 года указано, что насилие в отношении женщин - акт насилия совершенный по признаку пола, который наносит или может причинить физический, психологический вред, страдания женщинам, угрозы совершения таких актов, принуждение или произвольное лишение свободы как в общественной так и в личной жизни.

Треть женщин в течение жизни испытывают физическое или сексуальное насилие, сообщает ООН. Оно становится причиной смерти половины погибших женщин в мире.

В прошлом году в Украине зафиксировали 180 921 обращений от женщин, страдающих от домашнего насилия. На рассмотрении в судах находились 1877 производств. Всего осудили 921 человека. В позапрошлом году в четыре раза меньше - 225.

"Не будем забывать, что гендерные неравенства, подпитывающие систему насилия, по сути, являются вопросом дисбаланса власти. Стигматизация, неправильное понимание, умалчивание проблемы и недостаточное исполнение законов лишь продолжают безнаказанность. Кроме того, изнасилование до сих пор используется как ужасное оружие войны. Все это должно измениться… сейчас", - заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Автор: pixabay.com
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79% граждан Украины назвали главной причиной домашнего насилия алкоголь по данным социологических исследований Украинского института будущего. 44% - финансовые неурядицы, 38% назвали психологическую зависимость от обидчика.

Около 40% украинцев утверждают, что их знакомые или близкие стали жертвами домашнего насилия. 48% людей вообще не обращаются в полицию, ведь не верят, что это что-то изменит.

"Каждое третье лицо, пострадавшее от домашнего насилия или насилия по признаку пола, обращается за помощью по поводу составления заявлений о выдаче ограничительного предписания в отношении обидчика. Много обращений относительно представительства интересов по уголовным и административным делам, расторжении брака и раздела имущества. Часто также пострадавшие лица обращаются относительно взыскания алиментов, определения места жительства ребенка и лишения родительских прав", - говорит первый заместитель директора Координационного центра по оказанию правовой помощи Оксана Василяка.

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Женщины страдают не только физически, но и психологически. Однако моральный вред труднее распознать, ведь обидчик умело маскируется на публике под заботливого человека и утверждает, что его действия - проявление заботы и любви. Поэтому в случаях психологического насилия обращений в разы меньше.

Кроме этого, в Национальную социальную сервисную службу Украины обратились 27 676 мужчин и 2 756 детей.

Куда обращаться жертвам домашнего насилия?

- 102 – Национальная полиция Украины;
- 15-47 – правительственная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия;
- 116-123 или 0 800 500 335 - "Ла Страда";
- 772 или 0800500225 - Национальная детская горячая линия;
- мобильные бригады Министерства социальной политики в регионах;
- дневные центры UNFPA;
- @police_helpbot – чат-бот в Telegram от МВД.

Общественная организация "Марш женщин" запустила чат-бот в Telegram "Она за нее". В нем можно получить психологическую и юридическую помощь.

Пострадавшие от домашнего насилия имеют право на безвозмездную правовую помощь (БПД), в том числе на услуги адвоката. За 10 месяцев 2021 года в систему БПД обратилось 1670 пострадавших от домашнего насилия.

Также в Украине работают приюты для женщин, куда можно попасть, обратившись в правоохранительные органы. Женщины получают временное место жительства для того, чтобы иметь возможность найти работу, жилье, оформить документы. Там же они получают бесплатную психологическую и юридическую помощь. Журналистка Gazeta.ua побывала в одном из таких приютов.

Круглосуточная горячая линия Центра гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию работает без выходных, праздничных дней по номеру 15-00 (со стационарного) и 044-272-15-00 (с мобильного).

Ежегодно с 25 ноября по 10 декабря проводится Всеукраинская кампания "16 дней против насилия". Ее основали в июне 1991 года Центр Женского Глобального Лидерства и участники Форума по женщинам, насилию и правам человека. Украина присоединилась в 2000 году.

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Дата
25
ноября

Десятки тысяч украинок страдают от домашнего насилия: куда им обращаться

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