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среда, 29 декабря 2021 10:38

Десятки людей погибли под завалами золотого рудника

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При обвале золотого рудника на Западе Судана погиб 31 человек.

Об этом сообщает Mirror.

Одному человеку удалось спастись. Сейчас он находится в больнице.

Автор: twitter.com/SaadAbedine
  По меньшей мере, 31 человек погиб от обвала
По меньшей мере, 31 человек погиб от обвала

Восемь человек считаются пропавшими без вести. Над их поиском работают спасатели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Днепропетровской области на шахте пострадали три горняка

Государственная горнодобывающая компания страны заявила, что обрушение шахты произошло в 700 километрах (435 милях) к югу от столицы Хартума. Об этом сообщает Al Arabiya.

Автор: twitter.com/SaadAbedine
  Шахта была закрыта, однако местные там работали
Шахта была закрыта, однако местные там работали

В компании заявили, что шахта не функционировала и закрыта. Но местные шахтеры вернулись к работе после ухода из охраны. Когда шахта перестала работать, не указано.

Местные СМИ сообщают, что, кроме погибших, по меньшей мере восемь раненых были доставлены в местную больницу.

В шахте "Надежда", что в городе Сосновка Львовской области, 17 декабря погиб горняк. Произошло это из-за обрушения породы. Мужчине было 35 лет.

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Дата
29
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