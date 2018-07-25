Держите под рукой лекарства: Украина накроют мощные магнитные бури

К концу лета в Украине ждут много магнитных бурь. Фото: lady.tochka.net

К концу лета в Украине ждут много магнитных бурь. Пик метеоудара придется на 17 августа.

10, 12-13 августа будут слабые магнитные бури. 16-17 числа - самые серьезные, возможны проблемы со здоровьем, сбои в работе трансляций и мобильной связи. 29 августа - средней мощности, сообщают в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца

Магнитные колебания особенно будут чувствовать метеозависимые люди. Избежать влияния бури на организм невозможно. Однако есть советы, которые помогут минимизировать последствия метеоудара.

В эти дни лучше воздержаться от физических нагрузок, не употреблять алкоголь, никотин и кофе. Специалисты советуют пить больше жидкости и не употреблять тяжелой пищи. При нервозности и бессоннице можно принять травяные настои эвкалипта, мелиссы, валерианы или сок алоэ.

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В период магнитных бурь лучше иметь под рукой лекарства "экстренного реагирования", одобренные врачом.

Перепады температуры и магнитные бури опасны как для пожилых людей, так и для молодежи. От таких резких изменений погоды начинает болеть голова и "ныть" сердце. Наиболее опасны такие температурные "качели" для тех, кому за 50. Поэтому врачи советуют проявлять меньше физической активности и, по возможности, оставаться дома.