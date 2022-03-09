Держали в осаде: сообщили оперативную информацию в Донецкой области

Работы по возобновлению коммуникаций продолжат с утра Фото: Донецкая ОДА (ОВА)

В ночь с 8 на 9 марта ситуация оставалась напряженной.

Мариуполь оккупанты продолжили удерживать в осаде. Оккупанты препятствовали гражданским жителям города уехать, а гуманитарному грузу - заехать, - сообщили в штабе Донецкой областной государственной администрации.

В Марьинском направлении с начала суток идет бой, враг обстреливает наши позиции из Градов и 120-мм минометов. В Светлодарской общине обстрелы продолжаются, есть поврежденные дома. В Авдеевской общине ночь прошла без обстрелов мирного населения и потерь.

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В Торецкой общине повреждены 2 дома. Восстановлено электроснабжение 2 котельных и частного сектора. Работы по возобновлению коммуникаций продолжат с утра.

Потери личного состава российского врага по состоянию на утро 9 марта ориентировочно составляют более 12 тыс. человек. Об этом в среду сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. "Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в сообщении.