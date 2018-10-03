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среда, 03 октября 2018 14:53

Депутаты защитили честь Национальной полиции новым законом

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Депутаты защитили честь Национальной полиции новым законом
Закон предусматривает штрафы за необоснованное использование названия и символов Национальной полиции

233 народных депутата Верховной Рады Украины приняли новый закон № 7474. Он предусматривает штрафы за необоснованное использование названия и символов Национальной полиции.

"У нас есть проблема в Украине, что каждая общественная организация или частная фирма сегодня может поставить в свое название слово" полиция ". Есть десятки примеров. У людей возникает сомнение. Мы предложили принять закон, по которому вводится административный штраф 1000 или 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан для тех организаций, которые незаконно используют название "полиция", - пояснил суть законопроекта нардеп Антон Геращенко, пишет finance.ua

Согласно закону, несанкционированное использование признаков принадлежности к Национальной полиции, в том числе на иностранном языке, влечет за собой штраф от 17 до 34 тыс. грн.

Если наименование Нацполиция или ее символику на одежде, транспорте, зданиях или бланках документов использовали органы госвласти, местного самоуправления, юридических лиц или физические лица-предприниматели - штраф составит от 34-51 тыс. грн.

Повторное нарушение в течение года будет предусматривать штраф от 51 до 68 тыс. грн.

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Киевский "Автоцентр на Кольцевой" поставит полиции 52 машины спецназначения. Каждый автомобиль будет иметь систему кондиционирования, а из специального оборудования - цветографические схемы и надписи на кузове авто.

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Дата
03
октября

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