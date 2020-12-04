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пятница, 04 декабря 2020 13:39

Депутаты приняли важный закон о вакцине

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Депутаты приняли важный закон о вакцине
Закон дает возможность сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против коронавируса. Фото: pixabay

Законопроект для ускорения доступа к вакцине от Covid-19 одобрила Верховная Рада за основу и в целом.

Имеют в виду законопроект №4314, сообщает РБК-Україна.

270 нардепов проголосовали за документ.

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Закон дает возможность сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против коронавируса.

Документ будет действовать в течении периода карантина, установленного Кабинетом министров из-за пандемии коронавируса.

В Украине ожидается поставка вакцин от коронавируса. Срок получения приходится на конец первого - начало 2-го квартала 2021 года. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

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Дата
04
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