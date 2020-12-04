Депутаты приняли важный закон о вакцине

Закон дает возможность сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против коронавируса. Фото: pixabay

Законопроект для ускорения доступа к вакцине от Covid-19 одобрила Верховная Рада за основу и в целом.

Имеют в виду законопроект №4314, сообщает РБК-Україна.

270 нардепов проголосовали за документ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хакеры пытались взломать систему поставки вакцин

Закон дает возможность сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против коронавируса.

Документ будет действовать в течении периода карантина, установленного Кабинетом министров из-за пандемии коронавируса.

В Украине ожидается поставка вакцин от коронавируса. Срок получения приходится на конец первого - начало 2-го квартала 2021 года. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, во время Часа вопросов к правительству в парламенте.