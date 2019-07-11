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четверг, 11 июля 2019 14:58

Депутаты хотят послушать отчет о состоянии отечественного медиа-рынка

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Депутаты хотят послушать отчет о состоянии отечественного медиа-рынка
12 июля будет последним днем работы Рады этого созыва. Фото: nrada.gov.ua

Народные депутаты пригласили в Верховную Раду представителя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Он должен доложить о состоянии на отечественном медиа-рынке.

Депутаты поддержали соответствующее предложение на заседании 11 июля, сообщил пресс-центр ВРУ.

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Также сегодня должны рассмотреть законопроект №8494 о введении основ финансовой прозрачности электронных средств массовой информации.

Однако журналисты отмечают, что вряд ли доклад представителя Нацсовета заслушают, так как 12 июля будет последним днем работы Рады этого созыва.

7 июля ведущий программы "Вести недели" на российском пропагандистском канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста "Надо поговорить" с украинским телеканалом NewsOne. Его планировали провести 12 июля.

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