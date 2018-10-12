Депутаты хотят перенести День Независимости

Соответствующий проект постановления "О Дне Независимости Украины" №9192 зарегистрировали в парламенте 10 октября. Фото: s0.tchkcdn.com

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления, в котором предлагают перенести дату празднования Дня Независимости на 22 января - день провозглашения IV Универсала УНР.

24 августа хотят оставить выходным днем, переименовав в День восстановления независимости Украины, - пишет "Укрінформ".

Соответствующий проект постановления "О Дне Независимости Украины" №9192 зарегистрировали в парламенте 10 октября.

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"Считать день 22 января Днем Независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный праздник", - говорится в проекте постановления.

Во втором пункте проекта предлагают считать независимость Украинского государства с 22 января 1918-го, со дня провозглашения IV Универсала Центральной Рады Украинской Народной Республики, "каким восстановлено национальную государственность украинской нации".

В то же время 24 августа 1991-го считать Днем восстановления независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный праздник.

Авторами законопроекта выступили "свободовцы" Андрей Ильенко, Михаил Головко, Олег Осуховский, Александр Марченко, Юрий Левченко (все внефракционные).

Они ожидают, что принятие постановления "позволит восстановить историческую справедливость, усилить чувства патриотизма среди граждан Украины, что будет способствовать уменьшению податливости к антигосударственной пропаганды, стабилизировать общественно-политические настроения в государстве".

Управление делами Верховной Рады запустило процесс ремонта зала пленарных заседаний. В частности, планируют заменить систему электронного голосования "Рада".