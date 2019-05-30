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четверг, 30 мая 2019 20:38

Депутаты Днепра обратятся к Зеленскому с просьбой о реконструкции городского аэропорта

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  Горсовет Днепра приготовил обращение к президенту Зеленскому с просьбой выделить деньги на реконструкцию городского аэропорта. Фото: Днепрград
Горсовет Днепра приготовил обращение к президенту Зеленскому с просьбой выделить деньги на реконструкцию городского аэропорта. Фото: Днепрград

Депутатский корпус городского совета Днепра подготовил обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о выделении финансирования из Госбюджета для начала реконструкции взлетно-посадочной полосы городского международного аэропорта.

Соответствующее обращение представителей громады города Днепр было зарегистрировано сегодня, 30 мая, передает УНИАН.

"Средства из Государственного бюджета Украины на проектирование и строительство аэропорта в городе Днепр не выделены, что сводит на нет развитие авиационного сообщения Днепропетровской области… Просим Вас поспособствовать осуществлению финансирования из государственного бюджета реконструкции и модернизации действующей и строительства новой взлетно-посадочной полосы аэропорта в городе Днепр в размере 2,7 миллиарда гривен", — сказано в обращении, голосование в поддержку которого депутаты горсовета Днепра запланировали на ближайшую сессию 19 июня.

В тексте документа депутаты горсовета напоминают новому президенту Зеленскому, что ранее жители города собрали необходимое число голосов в поддержку петиций на имя президента Украины и горсовета о строительстве нового аэропорта на базе существующего.

"За время обсуждения проекта при Порошенко уже давно можно было привести в порядок действующий аэропорт. Было бы желание работать и принимать решения. Вот у кого есть возможность оправдать доверие избирателей Днепра и области – так это у Владимира Зеленского и его партии. Поскольку, где и как строить аэропорт вполне очевидно. Надо только начать", — иронизируют представители СМИ Днепра, и напоминают, что бесславный провал ушедшего президента Порошенко в Днепропетровской области на президентских выборах — следствие пустых обещаний.

Новый президент Владимир Зеленский может сделать выводы из урока, который преподали жители Днепра ушедшему президенту Порошенко мизерной поддержкой в двух турах голосования. Реальные действия по запуску финансирования и реконструкции принадлежащей государству взлетно-посадочной полосы в аэропорту Днепра помогут новому гаранту укрепить позиции в регионе и не разочаровать своих избирателей.


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Дата
30
мая

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