Депутат горсовета подрался с охранником

В Харькове перед началом внеочередной сессии городского совета произошла драка между депутатом и охранником.
Причиной конфликта стало то, что помощника депутата Дмитрия Булаха не пускали на заседание. Об этом сообщает Суспільне.Харків.
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В конфликт пришлось вмешаться полиции. В результате сессия началась с опозданием на несколько минут.
В Верховной Раде во время обсуждения закона о рынке земли произошел спор между нардепом от "Слуги народа" Максимом Ткаченко и представителем фракции "Батькивщина" Алексеем Кучеренко. Нардепы использовали нецензурную лексику, спор почти превратился в драку. Соответствующее видео опубликовали на YouTube.
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