Деньги стабилизационного фонда расходуются именно на противодействие Covid-19 - Ляшко

Стабилизационный фонд находится под аудитом международных организаций. Фото: Reuters

Деньги стабилизационного фонда расходуются именно на противодействие коронавирусной болезни.

Так, 15 млрд грн выделили на программу медицинских гарантий для доплаты врачам и для обеспечения полного излечения больных коронавирус в стационарных условиях. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Еще более 14 млрд грн дали на систему здравоохранения, где надбавки для всех медицинских работников, где закупка ИВЛ, где закупка средств индивидуальной защиты, где есть средства для лабораторных работников и лабораторного совершенствования", - рассказал главный санврач.

Он отметил, что бюджетные средства тщательно контролируются.

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"Стабилизационный фонд находится под аудитом международных организаций, чтобы деньги тратились именно на противодействие коронавирусной болезни. Когда мы говорим о дорогах, это уже элемент баланса. Дороги - это восстановление и сохранение экономики страны ", - отметил Ляшко.

По его словам, средствами распоряжаются профильные министерства.

"Это не значит, что система здравоохранения осталась без средств, потому что стабилизационный фонд, когда делался пересмотр бюджета, говорилось, что он предусматривает выделение средств и на медицину, и на поддержку экономики", - добавил Ляшко.

Общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 28. 6 млн. По состоянию на 13 сентября, общее количество случаев заражения Covid-19 в мире по сравнению с предыдущим днем ​​выросла на 307 930 и составило 28637952.