День вышиванки 2019: дата, история и традиции

День вышиванки проводится в третий четверг последнего месяца весны. Таким образом, в этом году это 16 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На фестивале предлагают вышить рекордную вышиванку

Впервые с инициативой отмечать День вышиванки в Украине выступила в 2006 году студентка Черновицкого национального университета Леся Воронюк. На эту идею его вдохновил внешний вид друга, который постоянно носил вышиванку. Девушка решила сама воплотить в жизнь такую ​​интересную традицию и предложила своим сокурсникам в один из дней прийти на занятия в национальной рубашке. Тогда же в вышиванки оделись и студенты, и преподаватели. Вскоре эта студенческая инициатива волной прокатилась по всей Украине.

Как пройдет День вышиванки в Украине 2019

В День вышиванки сценарий вполне предсказуем: все желающие просто одеваются в вышиванки. Например, на День вышиванки афиша мероприятий в Киеве предлагает вниманию жителей и гостей столицы показ вышиванок "ВишиванкаDAY", который пройдет на Почтовой площади с участием известных украинских, звезд шоу-бизнеса и ведущих телеканала "Украина".

В школах Полтавского района объявили сбор вышиванок для жителей Донецкой и Луганской. Вышиванки больших размеров передадут учителям, воспитателям детских учреждений и семьям, живущим в зоне обстрелов.