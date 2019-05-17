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воскресенье, 19 мая 2019 09:30

День в истории: чем запомнилось 19 мая

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Автор: Lenta.ru
  19 мая 1974-го кубик Рубик изобрел Эрне Рубик.
19 мая 1974-го кубик Рубик изобрел Эрне Рубик.

19 мая в мире отмечают день борьбы с гепатитом. Также в этот день празднуют день рождения кубика Рубика. Последний в 1974 году изобрел Эрне Рубик, чтобы объяснить студентам математическую теорию групп.

В Украине в этот день чтят память жертв политических репрессий. Делают это каждый год в третье воскресенье мая. Gazeta.ua вспомнила, чем еще запомнилось 19 мая в истории.

1906 года открыли движение поездов по Симплонском железнодорожном тоннеле, который соединил Италию и Швейцарию через Альпы. Он был самым длинным тоннелем в мире более полувека - 19,7 км.

1997 года компания Hewlett-Packard выпустила свой первый портативный компьютер. Устройство работало под операционной системой Windows CE.

1998 года с национальной галереи современного искусства в Риме неизвестные похитили две картины Винсента ван Гога и одну Поля Сезанна.

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2000 года японец Тасио Ямамотто в возрасте 63 года взошел на Эверест. Он стал самым пожилым покорителем вершины высотой 8848 м над уровнем моря.

2005 года Украина присоединилась к Болонскому процессу. Произошло это на конференции министров образования стран Европы в Бергене, что в Норвегии. Сегодня участниками Болонского процесса, кроме Украины, еще есть 48 стран. Они участвуют в процессе реформирования национальных систем высшего образования, изменений образовательных программ и институциональных преобразований в высших учебных заведениях. Цель Болонского процесса - повысить способность выпускников высших учебных заведений к трудоустройству, улучшить их мобильность на европейском рынке труда.

19 мая чтут память праведного Иова Многострадального. Для христиан его жизнь и страдание - это прообраз спасительного подвига Иисуса Христа.

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Дата
19
мая

День в истории: чем запомнилось 19 мая

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