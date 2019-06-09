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воскресенье, 09 июня 2019 16:09

День рождения в реанимации: как чувствует себя оператор 24 канала, которого избили в Харькове

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  Представители "Национального корпуса" набросились на оператора 24 канала. Фото: 24 канал
Представители "Национального корпуса" набросились на оператора 24 канала. Фото: 24 канал

Оператор 24 канала Вадим Макарюк, на которого накануне напали неизвестные, сейчас находится в реанимации. Известно, что представители "Национального корпуса" набросились на оператора: залили глаза газом, разбили лицо, разбили камеру и вытащили оттуда карту памяти с отснятым материалом. Все это произошло во время столкновений на харьковском рынке "Барабашово".

Как сообщила коллега оператора и корреспондент, сейчас состояние Вадима тяжелое. Об этом пишет 24 канал.

Врачи отметили, первые три дня после избиения будут самыми тяжелыми. Напомним, что в результате кровоизлияния в мозг у Вадима случился инсульт.

"Сегодня Вадик отмечает свое 36-летие. Под больницей собрались много друзей, чтобы поздравить и поддержать его. Мы запишем видеообращение, а когда врачи разрешат, то обязательно покажем ему", – пояснила корреспондент Анна Черненко.

Также она добавила, что сейчас медики запретили беспокоить Вадима эмоционально. Его коллега отметила, что оператор снимал материал на рынке "Барабашово", когда произошел конфликт между предпринимателями и активистами. После того, как его привезли в больницу он сказал, что несколько нападавших бежали за ним, а затем избили.

 

Сейчас полиция расследует дело по трем статьям, в том числе и препятствование работе журналиста. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 10 лет лишения свободы. Всего в результате столкновений 7 июня на территории рынка "Барабашово" пострадали 9 человек.

Вследствие конфликта на территории торгового центра "Барабашово" в Харькове в пятницу вечером, 7 июня, пострадали 9 человек. В полиции сообщают, что группа неизвестных из около 50 человек зашли на территорию рынка для выяснения спора имущественного характера с предпринимателями. Впоследствии переговоры перешли в конфликтную ситуацию. Для урегулирования ситуации на место происшествия прибыли усиленные наряды батальона особого назначения и спецподразделение патрульной полиции по охране общественного порядка ТОР.

Сейчас следователи открыли уголовные производства по статье 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), статье 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и статье 187 (разбой) УКУ. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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09
июня

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