День рождения автомобиля: первое авто создал Карл Бенц

29 января 1886 года немецкий инженер Карл Бенц получил патент на трехколесный автомобиль Motorwagen с двигателем внутреннего сгорания. Это первый автомобиль подобного типа, которое реально функционировало.

Автор: mag-option.ru 29 января Карл Бенц получил патент на создание автомобиля

После окончания 1864 года факультета технической механики университета в Карлсруэ 19-летний Карл Бенц работал инженером-проектировщиком на разных предприятиях Германии и Австрии. 1871-го вместе с приятелем основал литейное производство. Оно оказалось убыточным и невеста Бенца выкупила долю его компаньона.

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Автор: www.jnsm.com.ua Benz Patent-Motorwagen первый в мире автомобиль с двигателем внутреннего сгорания

Предприятие и дальше не приносило дохода и 1878 года Карл Бенц сосредоточил все усилия на создании двухтактного двигателя внутреннего сгорания. 31 декабря того же года он завершил разработку. После этого создали акселератор, систему зажигания от батареи, свечу зажигания, карбюратор, систему сцепления, водяной радиатор для системы охлаждения. Не сумев рассчитаться с банком за взятый кредит, Карл и Берта были вынуждены взять в компаньоны своих друзей братьев Бюхлер. И 1882 года они зарегистрировать новую компанию Gasmotoren Fabrik Mannheim.

Не удовлетворен скромной должности исполнительного директора и только 5% в капитале компании, Бенц оставил ее через год. Автор: Википедия Карл Бенц в качестве водителя и его жена Берта Вместе с другими своими знакомыми коммерсантом Максом Розе и техником Фридрихом Эсслингер основал компанию Benz&Company Rheinische Gasmotoren-Fabrik, которая занялась продажей двигателей внутреннего сгорания на сжиженном газе.

Дело оказалось весьма прибыльным и в свободное время Бенц занимался воплощением своей давней мечты - созданием безлошадного экипажа. Взяв за основу трехколесный велосипед, он оборудовал его одноцилиндровым четырехтактным бензиновым двигателем мощностью 0,9 л. с. собственной конструкции с цепной передачей.

Автор: 1prof.by 29 января Карл Бенц получил патент на создание автомобиля

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1887 года Motorwagen-3 показали на Всемирной выставке в Париже. Это был трехколесный автомобиль с двигателем, расположенным сзади, и цепным приводом на оба задних колеса. Имел трубчатую раму из стали с деревянными панелями, колеса со стальными спицами и сплошными резиновыми шинами собственного производства. Вместо круглого руля была простая рукоятка. Переднее колесо было закреплено жестко, а задние - на эллиптических рессорах. Трансмиссия была односкоростная с простым дисковым сцеплением.

Motorwagen-3 начали продавать в следующем году. Он стал 1-м коммерчески доступным автомобилем в истории. После того, как Берта Бенц осуществила рекордную для того времени поездку на расстояние 106 км, Мotorwagen-3 получил еще ряд усовершенствований. 1889 года на Торговой ярмарке в Париже Бенц сумел продать 23 автомобиля.

К концу XIX в. компания Benz&Cie стала крупнейшим автопроизводителем в мире, а 1899-го продала рекордные 572 автомобиля.

19 января 1938-го американская фирма General Motors начала серийное производство дизельных двигателей. До этого ни один автопроизводитель массово их не использовал. Сам дизельный двигатель создал немецкий инженер Рудольф Дизель 1897 года.