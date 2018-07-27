День пропал: как неудачники собираются на работу

Утром не всегда удается быстро проснуться и взбодриться. Когда мозг еще отходит ото сна, а собираться на работу нужно, периодически случаются казусы.
Такие ситуации могут развеселить или, наоборот, испортить весь день, пишет "Depo".
Самые смешные утренние моменты из чужой жизни портал собрал в фотогалерее. Снимки вызывают улыбку или удивление. И заряжают позитивом на весь понедельник.
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Чтобы в течение дня сохранить стрессоустойчивость, важно правильно начать утро. Для этого специалисты рекомендуют выполнять дыхательные упражнения, делать зарядку, эмоционально настраиваться и планировать свой день.
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