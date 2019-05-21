День инаугурации: были ли убийства и нападения на людей

 
Ексклюзивы
1/5
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 1377
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 4968
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1575
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1872
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3484
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6858
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 67505
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1215
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1503
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2511
Фото
Все фото
1
4
9
7
4
&quot;Права&quot; восстановят за 30 хв. - МВД
"Права" восстановят за 30 хв. - МВД
&quot;Улицы стали реками&quot; - показали фото и видео непогоды на Прикарпатье
"Улицы стали реками" - показали фото и видео непогоды на Прикарпатье
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Переселенка создает уникальные шелковые платки под заказ
Переселенка создает уникальные шелковые платки под заказ
В карпатском высокогорье нашли уникальное здание
В карпатском высокогорье нашли уникальное здание
Видео
Все видео
Тело Георгия Гонгадзе похоронили во дворе церкви Николая Набережного
Тело Георгия Гонгадзе похоронили во дворе церкви Николая Набережного
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Вышел трейлер 3 сезона сериала "Мир дикого Запада"
Вышел трейлер 3 сезона сериала "Мир дикого Запада"
Кличко показал, как становится на стеклянную поверхность нового моста
Кличко показал, как становится на стеклянную поверхность нового моста
Украинцы почтили память жертв политических репрессий
Украинцы почтили память жертв политических репрессий
Интервью
1/5
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 1377
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 531
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1044
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1881
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 10008
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 1044
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
вторник, 21 мая 2019 20:02

День инаугурации: были ли убийства и нападения на людей

  Комментировать

В Национальной полиции отчитались о чрезвычайных происшествиях в Украине на протяжении инаугурации президента Владимира Зеленского.

"Сегодня утром было приятно принимать дежурство: ни убийства, ни покушения на убийство, ни одного факта нанесения тяжких телесных повреждений", - пишет 21 мая в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленскому написали первые петиции

Автор: Facebook/ Вячеслав Аброськин
  20 мая украинцы не убивали и не калечили друг друга.
20 мая украинцы не убивали и не калечили друг друга.
В полиции назвали трассу, на которой украинцы чаще всего попадают в дорожно-транспортные происшествия.
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «День инаугурации: были ли убийства и нападения на людей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
мая

Тело Георгия Гонгадзе похоронили во дворе церкви Николая Набережного

Самое читаемое
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
20
 Просмотров: 107711
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
9
 Просмотров: 102459
Полторак после отставки взбудоражил Кремль
Полторак после отставки взбудоражил Кремль 1 Просмотров: 30808
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
 7 Просмотров: 27495
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
 Просмотров: 21312
Общество
Патрульные спасли школьницу от насильников
Патрульные спасли школьницу от насильников Просмотров: 144
Зеленский назначил нового начальника Генштаба
Зеленский назначил нового начальника Генштаба Просмотров: 2511
Зеленскому написали первые петиции
Зеленскому написали первые петиции 1 Просмотров: 11952
Война на Донбассе: сообщили последние новости
Война на Донбассе: сообщили последние новости Просмотров: 225
Аферисты обманули киевлян на 4 млн грн
Аферисты обманули киевлян на 4 млн грн Просмотров: 171
Больше всего комментируют
10
Зеленский распускает Раду
7
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
5
Вакарчук объяснил, почему хочет в Раду
5
"Где еще два указа?" - Зеленского поймали сети
4
Зеленский принес присягу президента Украины
Голосов: 38947
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua