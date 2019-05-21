День инаугурации: были ли убийства и нападения на людей

В Национальной полиции отчитались о чрезвычайных происшествиях в Украине на протяжении инаугурации президента Владимира Зеленского.

"Сегодня утром было приятно принимать дежурство: ни убийства, ни покушения на убийство, ни одного факта нанесения тяжких телесных повреждений", - пишет 21 мая в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

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Автор: Facebook/ Вячеслав Аброськин 20 мая украинцы не убивали и не калечили друг друга.

В полиции назвали трассу, на которой украинцы чаще всего попадают в дорожно-транспортные происшествия.