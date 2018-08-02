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четверг, 02 августа 2018 07:28

День Ильи: что говорят народные приметы

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День Ильи: что говорят народные приметы
В старину в Ильин день молились о дожде или ясной погоде. Фото: открытые источники

2 августа православные верующие отмечают День пророка Ильи.

Кто такой пророк Илья

Пророк Илья жил в Израильском царстве в 9 веке до нашей эры. По преданию, он был ревностным поборником иудаизма, обличал идолопоклонство и всякое нечестие. Во времена Ильи в Израиле царствовал слабохарактерный правитель Ахав, чья жена Иезавиль решила установить культ языческого божества Ваала. Пророк Илия вступился за попранные святыни иудеев, пишет Depo.ua

Наделенный особым даром, он совершал множество чудес, чтобы вразумить царя и его жену. Одним из наказаний, Илья послал в страну нечестивых правителей, стал трехлетний голод.

Считается, что Илья был взят на Небо живым: "вдруг появился огненная повозка и огненные кони", которые и отвезли пророка. Благодаря этому образу святой получил в народе прозвище Илья Громовержец: говорили, что именно он, пролетая по небу в огненной колеснице и пытаясь поразить нечистого змея, приводит громы и молнии.

Традиции и приметы: что нужно делать в этот день

В старину в Ильин день молились пророку о дожде или, наоборот, о ясной погоде - в зависимости от того, что было нужнее. С Ильина дня начиналась осень, несмотря на то, что по календарю до нее было еще далеко. Ночи становились холодными, случались утренние заморозки, а дневная жара сходила на нет.

Было принято выпекать первые хлеба из нового урожая, которыми лакомилась все село. В пророке наши предки видели благодетеля, который способен подарить хороший урожай.

Пасечники в этот день подчищали ульи.

Что нельзя делать

На Ильин день было не принято работать, особенно в поле. Говорили, что за такой "проступок" пророк может наказать. В поле и на огороде не работали, так как усилия будут напрасными - считалось, что урожай может сгнить, плоды и листья опадут и завянут, сено сгорит, скот загрызут волки.

Крестьяне верили, что в Ильин день звери и гады выходят и выползают из своих нор и бродят по лугам и лесам, поэтому выпускать скот на луг не надо было, чтобы ее не растерзали хищники и не ужалили змеи.

Также в этот день старались не пускать в дом собак и кошек - говорили, что это может привлечь в дом молнию.

Считается, что купаться в Ильин день и после него нельзя.

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В августе средняя температура будет колебаться на уровне +20... +25 градусов. Это несколько выше средних многолетних значений.

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