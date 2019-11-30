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суббота, 30 ноября 2019 09:52

День Григория Чудотворца: что категорически нельзя делать в этот день

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Сегодня военные Воздушных сил ВСУ отмечают День радиотехнических войск.

Праздник отмечают с 2010 года. Им хотят поддержать престиж военной службы в военных частях и подразделениях этого рода войск, пишет segodnya.

Также сегодня Международный день защиты информации. В этот день напоминают пользователям о необходимости защиты их компьютеров и всего хранимого на них.

А еще сегодня многие страны отмечают Всемирный день домашних животных. Он посвящен всем одомашненным человеком животным. Служит напоминанием всему человечеству об ответственности за "братьев наших меньших".

Автор: youtube
  30 ноября отмечается Всемирный день животных
30 ноября отмечается Всемирный день животных

Мероприятия, посвященные Дню, весьма разнообразны и в каждой стране проходят по-своему. Где-то проводятся пикеты в защиту животных от жестокого обращения, где-то флешмобы в поддержку создания приюта или клиник для животных, где выставки кошек и собак.

А кто-то в этот день позволяет своим домашним питомцам делать все, что было запрещено (рвать обои, грызть мебель и тапки, лазить по шторам, есть со стола), или покупает своему любимцу огромное количество вкусностей, а кто-то просто уделяет максимум внимания своем пернатому, водоплавающих или четвероногого друга.

В церковном календаре это день памяти святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского. Другие названия праздника: "Григорий", "Никон", "Встреча Сивера", "Предзимья".

Зимуказником день назывался потому, что определял какой будет погода зимой. В народе его прозвали Сивер, так как в эти дни начинал дуть холодный северный ветер. Григорий жил в 3 веке в Неокесарии в семье язычников, но во взрослом возрасте принял христианство.

Он стал вести благочестивую жизнь в чистоте и невинности. Затем ушел в пустыню, где хотел прожить до смерти. Но он стал епископом родного города. С помощью этой должности Григорий сделал много хороших дел и особенно прославился чудесами. Он исцелял больных, примирял враждующих и изгонял бесов.

Чего нельзя делать 30 ноября

В этот день постарайтесь, как только можно, защититься от порчи. Не слушайте сплетен.

Ни в коем случае не меряйте чужую кольцо, иначе будете несчастны в браке. И не забывайте, что сейчас Рождественский пост, поэтому постарайтесь не грешить и соблюдать правила питания

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По народному календарю сегодня - день Андрея Осеннего. Конечно 30 ноября выпадал обильный снег, поэтому взрослые и дети пытались провести время на улице, играя со снегом. Считалось, кто спустится на санках с горы как можно дальше, у того весь следующий год будет удачным.

Существовал обычай, по которому 30 ноября обязательно нужно было поваляться в снегу. Люди верили, что это принесет в следующем году хороший урожай. Также на Андрея крестьяне слушали воду в колодцах. С помощью этого они предсказывали погоду. Если вода шумела, то зимой будут обильные снегопады и морозы, если же вода тихая, то зима будет теплой и мягкой.

Приметы на 30 ноября

• Облачное утро - зима будет теплой.

• Хорошая погода 30 ноября - сильных морозов зимой не будет.

• Какая погода на Андрея, такой она будет и зимой.

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний сказал, что если общество захочет, Рождество можно будет праздновать по григорианскому календарю 25 декабря.

Трудно представить сколько времени понадобится, чтобы изменить празднования этого великого праздника со привыкшего нам 7 января.

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Дата
30
ноября

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