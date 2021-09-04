День Ангела 5 сентября. Как душевно поздравить именинников

5 сентября Православные верующие отмечают день святого Луппа Солунского. Он имел дар чудотворения.
День Ангела сегодня празднуют Павел, Николай, Иван и Елизавета.
Имя Павел с латинского означает "младший", "маленький". Мужчины с этим именем всегда помогают людям. Они отзывчивы и любят пофилософствовать. Им можно доверить свои тайны. На работе Павел трудолюбивый, выкладывается на полную силу, целеустремленный. В семейной жизни строит теплые и дружеские отношения.
Имя Николай происходит от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов". Дети с этим именем редко болеют и отличаются выносливостью и силой. Во взрослом возрасте они трудолюбивые, старательные и уравновешены. Николай легко увлекается женщинами и через несколько недель уже может предложить жениться.
С древнееврейского Иван - "Божья милость". В характере этих мужчин сочетаются противоречивые черты. Они могут быть хорошие и спокойные, но превращаться в заядлых воинов в случае необходимости. Иван всегда выполняет обещания и уважает родителей. Однако ему трудно принимать решения и прислушиваться к собственной интуиции.
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Имя Елизавета имеет древнееврейское происхождение и означает "обещание Богу", "уважает Бога". Эти женщины общительны, добры, отзывчивы и верны. Они становятся верными и мудрыми женами, отличными хозяйками. Они не любят конфликтовать, всегда проявляют выдержку, коммуникабельность. Однако Елизавета всегда стремится достичь своей цели. Целеустремленность может стать причиной необдуманных поступков.
Поздравления для именинников:
В День Ангела желаю
Душевной красоты,
Терпенья, понимания,
Исполненной мечты,
Любви родных и близких,
И с ангелом своим
Дружить всем сердцем чистым,
И верить в чудо с ним!
***
Живи и помни: за плечами
Хранитель-Ангел у тебя
Рукой незримо направляет,
И за тобой следит всегда.
Пускай День Ангела напомнит
Об этой связи неземной.
Пусть будет самым осторожным
И сильным будет Ангел твой!
***
У самой нежной и красивой
Сегодня праздник наступил:
Хочу, чтоб Ангел белокрылый
Тебе счастье подарил.
Хочу, чтоб ты всегда смеялась,
Мир без твоих улыбок пуст.
Чтоб никогда не огорчалась,
Забыла, что такое грусть!
На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю. В этот день нужно провести трапезу дома в тихой атмосфере.
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