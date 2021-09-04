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воскресенье, 05 сентября 2021 03:01

День Ангела 5 сентября. Как душевно поздравить именинников
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5 сентября Православные верующие отмечают день святого Луппа Солунского. Он имел дар чудотворения.

День Ангела сегодня празднуют Павел, Николай, Иван и Елизавета.

Имя Павел с латинского означает "младший", "маленький". Мужчины с этим именем всегда помогают людям. Они отзывчивы и любят пофилософствовать. Им можно доверить свои тайны. На работе Павел трудолюбивый, выкладывается на полную силу, целеустремленный. В семейной жизни строит теплые и дружеские отношения.

Имя Николай происходит от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов". Дети с этим именем редко болеют и отличаются выносливостью и силой. Во взрослом возрасте они трудолюбивые, старательные и уравновешены. Николай легко увлекается женщинами и через несколько недель уже может предложить жениться.

С древнееврейского Иван - "Божья милость". В характере этих мужчин сочетаются противоречивые черты. Они могут быть хорошие и спокойные, но превращаться в заядлых воинов в случае необходимости. Иван всегда выполняет обещания и уважает родителей. Однако ему трудно принимать решения и прислушиваться к собственной интуиции.

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Имя Елизавета имеет древнееврейское происхождение и означает "обещание Богу", "уважает Бога". Эти женщины общительны, добры, отзывчивы и верны. Они становятся верными и мудрыми женами, отличными хозяйками. Они не любят конфликтовать, всегда проявляют выдержку, коммуникабельность. Однако Елизавета всегда стремится достичь своей цели. Целеустремленность может стать причиной необдуманных поступков.

Поздравления для именинников:

В День Ангела желаю
Душевной красоты,
Терпенья, понимания,
Исполненной мечты,
Любви родных и близких,
И с ангелом своим
Дружить всем сердцем чистым,
И верить в чудо с ним!

***

Живи и помни: за плечами
Хранитель-Ангел у тебя
Рукой незримо направляет,
И за тобой следит всегда.

Пускай День Ангела напомнит
Об этой связи неземной.
Пусть будет самым осторожным
И сильным будет Ангел твой!

***

У самой нежной и красивой
Сегодня праздник наступил:
Хочу, чтоб Ангел белокрылый
Тебе счастье подарил.

Хочу, чтоб ты всегда смеялась,
Мир без твоих улыбок пуст.
Чтоб никогда не огорчалась,
Забыла, что такое грусть!

Поздравительные открытки
Фото: pinterest.com
Поздравительные открытки
Поздравительные открытки
Поздравительные открытки
Поздравительные открытки

На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю. В этот день нужно провести трапезу дома в тихой атмосфере.

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