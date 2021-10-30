День ангела 31 октября отмечают популярные имена

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День ангела 31 октября отмечают Андрей, Давид, Елизавета, Иван, Николай, Сергей. Поздравьте друзей и близких с праздником.

Gazeta.ua предлагает выбрать поздравления для именинников.

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Ангел небесный хранит нас на свете.

Ангел-хранитель у каждого свой.

Он за тебя в этой жизни в ответе,

Он охраняет и жизнь, и покой.

Может, ему не всегда удаётся

Беды людские рукой отвести.

Знай, что сегодня твой праздник начнётся,

Значит, сегодня должно повезти.

День именин – это день персональный.

Лишь для тебя нынче солнечный свет.

Имя твоё – это образ реальный,

В мире подобного образа нет.

Праздничный день в каждом доме – событие.

Новое утро приносит рассвет,

Радость познания, мира открытие,

Ярких цветов ароматный букет.

Пусть поздравления тёплым потоком

В душу твою принесут благодать.

С неба взирая недремлющим оком,

Ангел твой будет всегда помогать.

***

Пускай День Ангела удачу

Тебе сегодня принесет,

Жизнь станет радостней и ярче

И непременно повезет!

***

Имя ребенку дается родителями.

Бог каждому назначает ангела-хранителя.

С этого момента имя человека во

многом определяет его судьбу.

Важно содержать свое имя -

этот "божественный код" - в чистоте духовной.

И тогда ангел-хранитель будет благоволить

и поддерживать человека.

Счастья тебе, наш дорогой именинник!

***

Светлый Ангел каждый час

Смотрит пристально на Вас,

Все предвидит наперед,

От ошибок бережет.

Целый год он хлопотал -

Беды к вам не подпускал

За него Вы благодарно

Поднимите свой бокал.

***

С Днем Ангела! Пусть крылья счастья

На всех парах тебя несут

К вершинам светлым и прекрасным,

Где лишь любовь и радость ждут!

***

Будь счастлив в День Ангела,

Весел вдвойне,

Ведь Ты не один

На огромной Земле.

Небесный заступник

Всегда за спиной

Неслышно шагает

Твоею судьбой.

Пусть он и на миг

Не покинет Тебя -

С любовью сегодня

Желают друзья.

31 октября православный мир вспоминает жизнь евангелиста Луки - автора одной из книг Евангелия, а также книги Деяний святых апостолов. Евангелист Лука стал первым историком христианской веры, пытавшимся описать события жизни Христа и его апостолов после Вознесения.