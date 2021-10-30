День ангела 31 октября отмечают популярные имена

День ангела 31 октября отмечают Андрей, Давид, Елизавета, Иван, Николай, Сергей. Поздравьте друзей и близких с праздником.
Gazeta.ua предлагает выбрать поздравления для именинников.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День ангела 30 октября: как оригинально поздравить именинников
Ангел небесный хранит нас на свете.
Ангел-хранитель у каждого свой.
Он за тебя в этой жизни в ответе,
Он охраняет и жизнь, и покой.
Может, ему не всегда удаётся
Беды людские рукой отвести.
Знай, что сегодня твой праздник начнётся,
Значит, сегодня должно повезти.
День именин – это день персональный.
Лишь для тебя нынче солнечный свет.
Имя твоё – это образ реальный,
В мире подобного образа нет.
Праздничный день в каждом доме – событие.
Новое утро приносит рассвет,
Радость познания, мира открытие,
Ярких цветов ароматный букет.
Пусть поздравления тёплым потоком
В душу твою принесут благодать.
С неба взирая недремлющим оком,
Ангел твой будет всегда помогать.
***
Пускай День Ангела удачу
Тебе сегодня принесет,
Жизнь станет радостней и ярче
И непременно повезет!
***
Имя ребенку дается родителями.
Бог каждому назначает ангела-хранителя.
С этого момента имя человека во
многом определяет его судьбу.
Важно содержать свое имя -
этот "божественный код" - в чистоте духовной.
И тогда ангел-хранитель будет благоволить
и поддерживать человека.
Счастья тебе, наш дорогой именинник!
***
Светлый Ангел каждый час
Смотрит пристально на Вас,
Все предвидит наперед,
От ошибок бережет.
Целый год он хлопотал -
Беды к вам не подпускал
За него Вы благодарно
Поднимите свой бокал.
***
С Днем Ангела! Пусть крылья счастья
На всех парах тебя несут
К вершинам светлым и прекрасным,
Где лишь любовь и радость ждут!
***
Будь счастлив в День Ангела,
Весел вдвойне,
Ведь Ты не один
На огромной Земле.
Небесный заступник
Всегда за спиной
Неслышно шагает
Твоею судьбой.
Пусть он и на миг
Не покинет Тебя -
С любовью сегодня
Желают друзья.
31 октября православный мир вспоминает жизнь евангелиста Луки - автора одной из книг Евангелия, а также книги Деяний святых апостолов. Евангелист Лука стал первым историком христианской веры, пытавшимся описать события жизни Христа и его апостолов после Вознесения.
Комментарии