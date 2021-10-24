День Ангела 24 октября празднуют добрые мужчины

День очень энергетически тяжелый. Фото: pinterest.com

24 октября православная церковь чтит память святого Филиппа. Он был одним из 70 апостолов Иисуса Христа.

День Ангела сегодня празднуют Анатолий и Александр.

Имя Анатолий в переводе с греческого языка означает "восток". Эти мужчины бывают замкнутыми и застенчивыми. В жизни - романтики. Умеют находить язык с разными людьми, спокойные и доброжелательные. В сложных ситуациях может становиться неуправляемым и вызывать сложности близким. Анатолий рассудителен, уравновешен и умеет завоевывать доверие женщин.

Александр с греческого означает "защитник", "мужчина". Он всегда достигает цели, легко становится руководителем и лидером на работе. Это справедливые люди, которые отстаивают свои права. В общении с женщинами Александр внимательный и любит говорить комплименты. Будет во всем помогать будущей жене и заботиться о детях.

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Поздравления для именинников:

Пусть будет много-много счастья,

Друзья поддержат пусть всегда,

Чтоб никогда не огорчаться,

Не знать печали никогда.

Чтобы душа почаще пела,

В глазах сияли огоньки,

А сердце ввысь всегда летело,

Не зная горя и тоски!

***

Дорогой мой именинник, поздравляю с днем ангела! Пусть он сохранит тебя от бед и печалей. Пусть в жизни все устроится так, как ты пожелаешь! Пусть ничто не помешает тебе добиваться поставленных целей!

***

Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,

И ангел любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,

К мечте и радости манящим.

И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед!

***

Желаю радостных мгновений,

Веселых и удачных лет,

Чудесных грез и сновидений,

Во всех делах твоих побед.

Пусть ангел в дом приходит часто,

Пусть будет мир и лад в семье.

Тебя от сердца поздравляю,

Желаю лучшего тебе.

***

В день ангела твой замечательный

Я хочу от души пожелать

Ярких дней и дел увлекательных,

И людей только добрых встречать.

Чтобы свежий попутный ветер

Наполнял судьбы паруса,

Горизонт был всегда чист и светел,

Солнца диск сиял в небесах!

На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю. В этот день нужно провести трапезу дома в тихой атмосфере.