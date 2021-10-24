День Ангела 24 октября празднуют добрые мужчины

24 октября православная церковь чтит память святого Филиппа. Он был одним из 70 апостолов Иисуса Христа.
День Ангела сегодня празднуют Анатолий и Александр.
Имя Анатолий в переводе с греческого языка означает "восток". Эти мужчины бывают замкнутыми и застенчивыми. В жизни - романтики. Умеют находить язык с разными людьми, спокойные и доброжелательные. В сложных ситуациях может становиться неуправляемым и вызывать сложности близким. Анатолий рассудителен, уравновешен и умеет завоевывать доверие женщин.
Александр с греческого означает "защитник", "мужчина". Он всегда достигает цели, легко становится руководителем и лидером на работе. Это справедливые люди, которые отстаивают свои права. В общении с женщинами Александр внимательный и любит говорить комплименты. Будет во всем помогать будущей жене и заботиться о детях.
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Поздравления для именинников:
Пусть будет много-много счастья,
Друзья поддержат пусть всегда,
Чтоб никогда не огорчаться,
Не знать печали никогда.
Чтобы душа почаще пела,
В глазах сияли огоньки,
А сердце ввысь всегда летело,
Не зная горя и тоски!
***
Дорогой мой именинник, поздравляю с днем ангела! Пусть он сохранит тебя от бед и печалей. Пусть в жизни все устроится так, как ты пожелаешь! Пусть ничто не помешает тебе добиваться поставленных целей!
***
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
И ангел любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
***
Желаю радостных мгновений,
Веселых и удачных лет,
Чудесных грез и сновидений,
Во всех делах твоих побед.
Пусть ангел в дом приходит часто,
Пусть будет мир и лад в семье.
Тебя от сердца поздравляю,
Желаю лучшего тебе.
***
В день ангела твой замечательный
Я хочу от души пожелать
Ярких дней и дел увлекательных,
И людей только добрых встречать.
Чтобы свежий попутный ветер
Наполнял судьбы паруса,
Горизонт был всегда чист и светел,
Солнца диск сиял в небесах!
На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю. В этот день нужно провести трапезу дома в тихой атмосфере.
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