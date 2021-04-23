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суббота, 24 апреля 2021 03:00

День Ангела 24 апреля - кто сегодня именинник

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День Ангела 24 апреля - кто сегодня именинник
Николай, Прохор, Петр и Иаков сьогогдни празднуют именины. Фото: pixabay.com

24 апреля особый день для Николая, Прохора, Петра и Иакова. Сьогогдни они празднуют именины. По традиции должны сходить в церковь и помолиться перед иконой святых покровителей.

Gazeta.ua предлагает больше узнать о сегодняшних именинниках и их духовных наставниках.

Имя Николайсостоит из двух древнегреческих слов: "nicos" - "победитель, победа" и "laos" - "народ". То есть значение имени Николай можно расшифровать как "победитель народов".

Николай является одним из самых распространенных мужских имен в христианском мире. На Руси это появилось после принятия христианства, но особого распространения не получило. Только в XVIII веке имя Николай стало популярным: это связано с почитанием христианского святого Николая Чудотворца.

Имя Прохор происходит от древнегреческого имени Прохорос, которое образовалось от слова "прохореуо" означает "управлять хором". Еще одно значение имени Прохор "запевать".

Святым покровитилем Прохоров является сербский, македонский и болгарский святой Прохор Пшинський. Он был подвижником в Вранской пустыни на реке Пшин в южной Сербии, где основал обитель. Известен как один из самых строгих сторонников монашеской жизни. Люди считали, что мощи святого совершают чудеса.

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Имя Петр происходит от древнегреческого слова "Петра", что означает "утес, каменная глыба".

Святым наставником владельцев этого имени является Апостол Петр. В миру его звали Симоном, а Петром назвал именно Иисус, пообещав построить на нем как на твердом камне свою Церковь и даровал ключи Царства Небесного. Погиб апостол в муках. Его казнили, подвесив на кресте вниз головой.

Имя Яков имеет древнееврейское происхождение, означает "идущий следом".

В православной церкви почитают апостола Иакова Старшего. Он один из ближайших учеников Христа, первый канонизирован апостол-мученик. В иконографии часто изображается с бродячим посохом, раковиной-расческой, паломнической шапкой, или Яковским крестом. Покровитель христианского воинства, паломников.

Именины - это особый праздник, его еще называют днем ​​духовного рождения, поскольку связано прежде всего с таинством Крещения и с именами, которые носят небесные покровители.

В древности украинцы перед праздником варили пиво и пекли именинные пироги и караваи. В день самого праздника именинник со своими родными ходил в церковь на службу, заказывал молебен за здравие, ставил свечи и молился у иконы своего небесного покровителя.

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