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понедельник, 20 сентября 2021 03:00

День ангела 20 сентября - как душевно поздравить именинников - как душевно поздравить именинников
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Понедельник, 20 сентября, особый день для Ивана, Луки и Макара. Сегодня они отмечают свои именины.

Gazeta.ua советует не забывать поздравить причастных к празднику. Можно угостить именинников кофе, поднять бокал вина или выбрать яркие поздравления или открытку.

Поздравления в прозе

Дорогой мой друг, у каждого из нас есть ангел-хранитель, и хотя никто никогда в жизни не видел, но все равно я уверен, что он всегда где-то около нас. Хочу в этот радостный праздничный день пожелать тебе и твоему ангелу побольше солнечных дней, радости в жизни и любви к ближним.

***

Поздравляем с Днем ​​ангела! По этому случаю желаем вам быть баловнем судьбой! Получайте максимум от жизни, покоряет новые вершины, переживайте приятное волнение и головокружительные приключения, а под крылом вашего ангела это будет еще легче осуществить.

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***

Когда ты родился - шел дождь, но это был не просто дождь... На самом деле это небо плакало, что потеряло такого ангела, как ты...

Поздравления в стихах

Ангел небесный хранит нас на свете.
Ангел-хранитель у каждого свой.
Он за тебя в этой жизни в ответе,
Он охраняет и жизнь, и покой.
Может, ему не всегда удается
Беды людские рукой отвести.
Знай, что сегодня твой праздник начнется,
Значит, сегодня должно повезти.

***

Имя ребенку дается родителями.
Бог каждому назначает ангела-хранителя.
С этого момента имя человека во
многом определяет его судьбу.
Важно содержать свое имя -
этот "божественный код" - в чистоте духовной.
И тогда ангел-хранитель будет благоволить
и поддерживать человека.
Счастья тебе, наш дорогой именинник!

***

В этот день пожелать очень хочется,
Чтобы радость и счастье тебя берегли,
Чтобы демоны одиночества
Никогда в этот дом не пришли.
Чтоб крылами своими нежными
Добрый ангел тебя укрыл.
Чтобы теплым, светлым, безбрежным
Каждый день твоей жизни был!

Открытки для именинников
Фото: inlviv.in.ua
Открытки для именинников
Открытки для именинников
Открытки для именинников
Открытки для именинников

20 сентября православные верующие отмечают Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Сегодня в церкви готовятся к одному из 12 великих христианских праздников - рождение Девы Марии, матери Иисуса Христа.

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