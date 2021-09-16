День ангела 20 сентября - как душевно поздравить именинников - как душевно поздравить именинников

Понедельник, 20 сентября, особый день для Ивана, Луки и Макара. Сегодня они отмечают свои именины.

Gazeta.ua советует не забывать поздравить причастных к празднику. Можно угостить именинников кофе, поднять бокал вина или выбрать яркие поздравления или открытку.

Поздравления в прозе

Дорогой мой друг, у каждого из нас есть ангел-хранитель, и хотя никто никогда в жизни не видел, но все равно я уверен, что он всегда где-то около нас. Хочу в этот радостный праздничный день пожелать тебе и твоему ангелу побольше солнечных дней, радости в жизни и любви к ближним.

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Поздравляем с Днем ​​ангела! По этому случаю желаем вам быть баловнем судьбой! Получайте максимум от жизни, покоряет новые вершины, переживайте приятное волнение и головокружительные приключения, а под крылом вашего ангела это будет еще легче осуществить.

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Когда ты родился - шел дождь, но это был не просто дождь... На самом деле это небо плакало, что потеряло такого ангела, как ты...

Поздравления в стихах

Ангел небесный хранит нас на свете.

Ангел-хранитель у каждого свой.

Он за тебя в этой жизни в ответе,

Он охраняет и жизнь, и покой.

Может, ему не всегда удается

Беды людские рукой отвести.

Знай, что сегодня твой праздник начнется,

Значит, сегодня должно повезти.

***

Имя ребенку дается родителями.

Бог каждому назначает ангела-хранителя.

С этого момента имя человека во

многом определяет его судьбу.

Важно содержать свое имя -

этот "божественный код" - в чистоте духовной.

И тогда ангел-хранитель будет благоволить

и поддерживать человека.

Счастья тебе, наш дорогой именинник!

***

В этот день пожелать очень хочется,

Чтобы радость и счастье тебя берегли,

Чтобы демоны одиночества

Никогда в этот дом не пришли.

Чтоб крылами своими нежными

Добрый ангел тебя укрыл.

Чтобы теплым, светлым, безбрежным

Каждый день твоей жизни был!

Фото: inlviv.in.ua

20 сентября православные верующие отмечают Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Сегодня в церкви готовятся к одному из 12 великих христианских праздников - рождение Девы Марии, матери Иисуса Христа.