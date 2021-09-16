День ангела 20 сентября - как душевно поздравить именинников - как душевно поздравить именинников

Понедельник, 20 сентября, особый день для Ивана, Луки и Макара. Сегодня они отмечают свои именины.
Gazeta.ua советует не забывать поздравить причастных к празднику. Можно угостить именинников кофе, поднять бокал вина или выбрать яркие поздравления или открытку.
Поздравления в прозе
Дорогой мой друг, у каждого из нас есть ангел-хранитель, и хотя никто никогда в жизни не видел, но все равно я уверен, что он всегда где-то около нас. Хочу в этот радостный праздничный день пожелать тебе и твоему ангелу побольше солнечных дней, радости в жизни и любви к ближним.
***
Поздравляем с Днем ангела! По этому случаю желаем вам быть баловнем судьбой! Получайте максимум от жизни, покоряет новые вершины, переживайте приятное волнение и головокружительные приключения, а под крылом вашего ангела это будет еще легче осуществить.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня праздник у владельцев 8 мужских имен: оригинальные поздравления
***
Когда ты родился - шел дождь, но это был не просто дождь... На самом деле это небо плакало, что потеряло такого ангела, как ты...
Поздравления в стихах
Ангел небесный хранит нас на свете.
Ангел-хранитель у каждого свой.
Он за тебя в этой жизни в ответе,
Он охраняет и жизнь, и покой.
Может, ему не всегда удается
Беды людские рукой отвести.
Знай, что сегодня твой праздник начнется,
Значит, сегодня должно повезти.
***
Имя ребенку дается родителями.
Бог каждому назначает ангела-хранителя.
С этого момента имя человека во
многом определяет его судьбу.
Важно содержать свое имя -
этот "божественный код" - в чистоте духовной.
И тогда ангел-хранитель будет благоволить
и поддерживать человека.
Счастья тебе, наш дорогой именинник!
***
В этот день пожелать очень хочется,
Чтобы радость и счастье тебя берегли,
Чтобы демоны одиночества
Никогда в этот дом не пришли.
Чтоб крылами своими нежными
Добрый ангел тебя укрыл.
Чтобы теплым, светлым, безбрежным
Каждый день твоей жизни был!
20 сентября православные верующие отмечают Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Сегодня в церкви готовятся к одному из 12 великих христианских праздников - рождение Девы Марии, матери Иисуса Христа.
Комментарии