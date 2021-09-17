День Ангела 18 сентября отмечают храбрые мужчины

Сегодня пары молятся о зачатии. Фото: pinterest.com

Православная церковь 18 сентября вспоминает родителей величайшего пророка Иоанна Крестителя - святого Захария и праведную Елизавету.

День Ангела сегодня отмечают Андрей, Константин, Кирилл, Федор, Елизавета и Иван.

Имя Андрей происходит от древнегреческого слова "андрос" - "мужественный", "храбрый". Среди Андреев часто встречаются режиссеры, актеры, певцы, художники. Эти мужчины мужественны, храбрые и человечные. Они могут быть настойчивы и категоричны и долго отстаивать свою позицию. Принципиальность делает их резкими в общении. Однако самокритичность и мудрость помогают им объединять людей для общей цели.

В основе имени Константин латинский корень, означающий "стойкий", "постоянный". Эти мужчины трудно находят общий язык с людьми. Имеют немного друзей, но тех, в ком уверены. К работе Константин относится добросовестно и ответственно. Он легко увлекается яркими женщинами. Однако так же быстро разочаровывается в них.

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Кирилл с древнегреческого означает "господин", "владыка". Эти мужчины очень любознательны и вежливы с детства. Чрезмерное позитивное мышление может стать причиной их эгоизма, ведь они хотят во всем быть лучшими и не уступают никому. Кирилл любит похвалу, в спорах стремится отстаивать собственное мнение, а не находить истину. Его жена должна быть эффектной и красивой, чтобы стать достойной "партией".

Федор с древнегреческого означает "Божий дар". Он любит чистоту и порядок во всем. На работе его всегда уважают. Не любит конфликтов, не вступает в дружеские отношения с коллегами. С женщинами они не спешат заводить семью. Сначала убеждаются, что сделали правильный выбор.

Имя Елизавета имеет древнееврейское происхождение и означает "обещание Богу", "уважает Бога". Эти женщины общительны, добры, отзывчивы и верны. Они становятся верными и мудрыми женами, отличными хозяйками. Они не любят конфликтовать, всегда проявляют выдержку, коммуникабельность. Однако Елизавета всегда стремится достичь своей цели. Целеустремленность может стать причиной необдуманных поступков.

С древнееврейского Иван - "Божья милость". В характере этих мужчин сочетаются противоречивые черты. Они могут быть хорошие и спокойные, но превращаться в заядлых воинов в случае необходимости. Иван всегда выполняет обещания и уважает родителей. Однако ему трудно принимать решения и прислушиваться к собственной интуиции.

Поздравления в стихах:

Пусть ангел жизнь твою хранит,

Беда пускай тебя не знает,

Пусть горе от тебя бежит,

Пусть друзья не забывают,

Пусть радость,счастье и успех,

Удача, нежность, добрый смех,

Как лучезарная звезда,

Тебе сопутствует всегда!

***

Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,

И ангел любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,

К мечте и радости манящим.

И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед!

***

С днем ангела я поздравляю

И от всей души желаю

Радости, любви, успеха,

Чтобы повод был для смеха!

Пусть что хочется - случится,

Ну а счастье - вечно длится,

Если встретятся невзгоды -

Пусть не сделают погоды!

Поздравления в прозе:

Есть в году один прекрасный праздник, его свет поистине святой, а значение велико - это День Ангела. Я тебя поздравляю, желаю самого крепкого здоровья, и чтобы твой ангел не отлетал от тебя ни на миг, чтобы оберегал и умножал твоё счастье. В силу пожеланий искренне верю и крепко тебя обнимаю!

***

Прими мои самые искренние поздравления с Днём твоего небесного покровителя. Ты не видишь своего ангела, но он точно где-то рядом. Вспомни, сколько раз приходилось тебе грустить, но всегда эта грусть проходила, ангел отгонял её крылом. Он рядом каждый миг и каждый час. Цени его, молись ему и тогда в твоей жизни будет только радость и счастье. С Днём Ангела!

***

Дорогой мой друг. У каждого из нас есть ангел-хранитель, и хоть никто его никогда в жизни не видел, но всё равно я уверен, что он всегда где-то около нас. Хочу в этот радостный праздничный день пожелать тебе и твоему ангелу побольше солнечных дней, радости в жизни и любви к ближнему своему.

На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю. В этот день нужно провести трапезу дома в тихой атмосфере.