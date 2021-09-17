День Ангела 18 сентября отмечают храбрые мужчины

Православная церковь 18 сентября вспоминает родителей величайшего пророка Иоанна Крестителя - святого Захария и праведную Елизавету.
День Ангела сегодня отмечают Андрей, Константин, Кирилл, Федор, Елизавета и Иван.
Имя Андрей происходит от древнегреческого слова "андрос" - "мужественный", "храбрый". Среди Андреев часто встречаются режиссеры, актеры, певцы, художники. Эти мужчины мужественны, храбрые и человечные. Они могут быть настойчивы и категоричны и долго отстаивать свою позицию. Принципиальность делает их резкими в общении. Однако самокритичность и мудрость помогают им объединять людей для общей цели.
В основе имени Константин латинский корень, означающий "стойкий", "постоянный". Эти мужчины трудно находят общий язык с людьми. Имеют немного друзей, но тех, в ком уверены. К работе Константин относится добросовестно и ответственно. Он легко увлекается яркими женщинами. Однако так же быстро разочаровывается в них.
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Кирилл с древнегреческого означает "господин", "владыка". Эти мужчины очень любознательны и вежливы с детства. Чрезмерное позитивное мышление может стать причиной их эгоизма, ведь они хотят во всем быть лучшими и не уступают никому. Кирилл любит похвалу, в спорах стремится отстаивать собственное мнение, а не находить истину. Его жена должна быть эффектной и красивой, чтобы стать достойной "партией".
Федор с древнегреческого означает "Божий дар". Он любит чистоту и порядок во всем. На работе его всегда уважают. Не любит конфликтов, не вступает в дружеские отношения с коллегами. С женщинами они не спешат заводить семью. Сначала убеждаются, что сделали правильный выбор.
Имя Елизавета имеет древнееврейское происхождение и означает "обещание Богу", "уважает Бога". Эти женщины общительны, добры, отзывчивы и верны. Они становятся верными и мудрыми женами, отличными хозяйками. Они не любят конфликтовать, всегда проявляют выдержку, коммуникабельность. Однако Елизавета всегда стремится достичь своей цели. Целеустремленность может стать причиной необдуманных поступков.
С древнееврейского Иван - "Божья милость". В характере этих мужчин сочетаются противоречивые черты. Они могут быть хорошие и спокойные, но превращаться в заядлых воинов в случае необходимости. Иван всегда выполняет обещания и уважает родителей. Однако ему трудно принимать решения и прислушиваться к собственной интуиции.
Поздравления в стихах:
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Пусть друзья не забывают,
Пусть радость,счастье и успех,
Удача, нежность, добрый смех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствует всегда!
***
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
И ангел любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
***
С днем ангела я поздравляю
И от всей души желаю
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!
Пусть что хочется - случится,
Ну а счастье - вечно длится,
Если встретятся невзгоды -
Пусть не сделают погоды!
Поздравления в прозе:
Есть в году один прекрасный праздник, его свет поистине святой, а значение велико - это День Ангела. Я тебя поздравляю, желаю самого крепкого здоровья, и чтобы твой ангел не отлетал от тебя ни на миг, чтобы оберегал и умножал твоё счастье. В силу пожеланий искренне верю и крепко тебя обнимаю!
***
Прими мои самые искренние поздравления с Днём твоего небесного покровителя. Ты не видишь своего ангела, но он точно где-то рядом. Вспомни, сколько раз приходилось тебе грустить, но всегда эта грусть проходила, ангел отгонял её крылом. Он рядом каждый миг и каждый час. Цени его, молись ему и тогда в твоей жизни будет только радость и счастье. С Днём Ангела!
***
Дорогой мой друг. У каждого из нас есть ангел-хранитель, и хоть никто его никогда в жизни не видел, но всё равно я уверен, что он всегда где-то около нас. Хочу в этот радостный праздничный день пожелать тебе и твоему ангелу побольше солнечных дней, радости в жизни и любви к ближнему своему.
На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю. В этот день нужно провести трапезу дома в тихой атмосфере.
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