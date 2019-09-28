Экс-заместителя главы СБУ Павла Демчину уволили в запас. Фото: Укринформ

Президент Владимир Зеленский освободил экс-заместителя главы СБУ Павла Демчину с военной службы в запас.

Об этом говорится в указе президента №719/2019.

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"Уволить генерал-полковника Демчину Павла Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил с должностей заместителей генпрокурора Сергея Кизя и Юрия Столярчука.