Демчину уволили в запас

Президент Владимир Зеленский освободил экс-заместителя главы СБУ Павла Демчину с военной службы в запас.
Об этом говорится в указе президента №719/2019.
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"Уволить генерал-полковника Демчину Павла Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил с должностей заместителей генпрокурора Сергея Кизя и Юрия Столярчука.
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