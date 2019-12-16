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Дело Шеремета: следователь ушел в отпуск

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Дело Шеремета: следователь ушел в отпуск
Владислав Добош говорит, что следователя не будет неделю. Фото: static.ukrinform.com

Следователь по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета ушел в отпуск на неделю.

Об этом написал адвокат подозреваемой в этом преступлении Юлии Кузьменко Владислав Добош в Facebook.

По его словам, следователя Бирки Василия Анатольевича нет на месте и не будет еще неделю.

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"Предложил мне сдать ходатайство через канцелярию. Нет-нет, не прокатит! Лично следователю роспись хочу. В группе есть еще вагон следователей. Определяют, кого ко мне прислать. Посмотрю, как быстро дадут материалы на ознакомление. Хочу сегодня, прямо немедленно ", - написал адвокат.

Адвокат Юлии Кузьменко обнародовал фото ее переписки 19 июля 2016 года. Именно в этот день, по заявлению следствия, ее телефон был выключен.

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