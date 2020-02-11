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Дело Шеремета: рассказали о нарушениях при проведении экспертиз

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Дело Шеремета: рассказали о нарушениях при проведении экспертиз
Британский эксперт подписал экспертизу на украинском, не зная язык. Фото: radiosvoboda

Британский эксперт Айван Бирч, к которому обращались украинские правоохранители в рамках расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, не знает украинского языка, однако на украинском тексте экспертизы стоит его подпись.

Об этом на брифинге заявил руководитель одной из юридических фирм, которая занимается защитой подозреваемого по делу об убийстве Шеремета музыканта Андрея Антоненко Леонид Маслов, сообщает корреспондент Укринформа.

"На украинском тексте стоит его (Бирча - ред.) подпись. Он не знает украинского языка, мы это установили, но текст украинский (экспертизы - ред.) он каким-то образом подписал", - заявил Маслов.

Он уточнил, что "были скрыты условия и порядок привлечения Бирча; английский текст выводов нам до сих пор не предоставлен".

"От глаз общественности было скрыто и замалчивались суровое предостережение, которое содержится в выводах Бирча по ссылке на британский учебник для судов. Не был приведен перевод основных положений этого учебника. В чем суть: Бирч ссылается в своем заключении, говорит, что надо учесть предостережения, которые содержатся в этом учебнике. А в этом учебнике на самом деле написано, что походка человека не является уникальной и не существует никаких научных теорий, по которым можно отличить одного человека от другого на основании ходы", - отметил Маслов.

Юрист подчеркнул, что такие утверждения не были прямо указаны в заключении экспертизы - это было указано в англоязычной книге, на которую сделана ссылка, "и таким образом в суде не фигурируют эти оговорки".

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По словам Маслова, Бирч также получал все материалы от полиции и передавал материалы полицейским, "а не так, как должно быть по закону - обмениваться экспертной комиссией, именно с Институтом судебных экспертиз".

"Видеофайлы передавал для исследования Бирчу не КНИИСЭ, а некий Рыбачук Максим Васильевич, полковник, начальник отдела международного розыска лиц департамента международного полицейского сотрудничества. Он инструктировал Бирча, и это прямо написано в экспертном заключении. Поэтому Бирч не может считаться независимым экспертом", - подчеркнул юрист.

Более 10 сотрудников Службы безопасности Украины проверяют на связи с подозреваемыми по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Основанием для проверок послужили публикации записей, свидетельствующих в пользу того, что фигуранты дела могли быть связаны с СБУ.

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