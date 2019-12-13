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пятница, 13 декабря 2019 12:25

Дело Шеремета: Положинский поддержать Антоненко в суде

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Дело Шеремета: Положинский поддержать Антоненко в суде
Положинский поддержать Антоненко в суде. Фото: tvoemisto.tv

Украинский певец Александр Положинский призывает поддержать Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве Павла Шеремета. Об этом он сообщает на своей странице в Facebook.

"Иду в сторону Владимирской, 15. Время еще есть", - написал Положинский.

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В видео обращении Положинский говорит, что еще есть время, чтобы прийти в Печерский районный суд Киева и поддержать Антоненко.

"Только что говорил с адвокатом Антоненко. Дело в том, что он еще не приехал на Владимирскую, 15 где якобы уже хотят начать рассмотрение дела по избранию меры пресечения для Андрея и пока адвокат не пришел этот суд не может начаться. Поэтому еще немного времени, чтобы доехать туда всем кто хочет поддержать. Конечно речь не идет о какой-то дестабилизации обстановки, а речь идет о гражданской активную поддержку ... ", - сказал Положинский.

Волонтер Петр Киян ( "Электрик"), который является гражданским мужем врача Юлии Кузьменко, отвергает все обвинения полиции в причастности его жены к убийству журналиста Павла Шеремета.

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