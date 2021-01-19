Дело Шеремета: Антоненко оставили под стражей

Суд оставил без удовлетворения ходатайство защиты. Фото: Facebook

Шевченковский райсуд Киева не удовлетворил ходатайство защиты обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко относительно изменения ему меры пресечения.

Постановление обжалованию не подлежит. Об этом сообщает Укринформ.

Адвокат Дмитрий Круговой попросил во время своей речи суд отпустить Антоненко под личное обязательство.

Он отметил, что состояние здоровья Антоненко ухудшилось в условиях СИЗО. Круговой добавил, что Антоненко осматривал сосудистый хирург.

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По словам защитника, жена Антоненко заболела и ее диагноз пока неизвестен, а детям Антоненко пока не с кем находиться.

"Антоненко так же может быть дома, может получать медпомощь, заниматься семейными делами - и выполнять любые обязанности, которые на него может положить суд своим решением. Он - публичное лицо, он не имеет возможности скрываться, в частности, в Украине, потому что, среди прочего, о нем знает большое количество людей ", - отметил другой адвокат Антоненко Станислав Кулик.

После выхода из совещательной комнаты суд оставил это ходатайство защиты без удовлетворения.

Рассмотрение дела отложили до 2 февраля на 14:00. На заседании должно начаться исследования материалов дела.

У сержанта Сил специальных операций и музыканта "Риффмастра" Андрея Антоненко в СИЗО начали выпадать зубы. В СИЗО оказывается квалифицированная помощь врачей, но этого мало, нужны нормальные условия.