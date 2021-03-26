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пятница, 26 марта 2021 07:38

Дело Семенченко-Шевченко: суд избрал меры пресечения трем подозреваемым

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Дело Семенченко-Шевченко: суд избрал меры пресечения трем подозреваемым
Служба безопасности Украины задержала экс-нардепа Семена Семенченко, "агента НАБУ" Евгения Шевченко и 3 их сообщников. Их подозревают в создании незаконного вооруженного формирования. Фото: ssu.gov.ua

Бывших бойцов батальона "Донбасс" Александра Новикова (позывной "Хаммер"), Сергея Акимовича (позывной "Аким") и Игоря Орленко (позывной "Соболь") отправили под круглосуточный домашний арест. Такое решение вынес Печерский райсуд Киева 25 марта.

Их подозревают в создании незаконной частной военной компании (ПГК) во главе с бывшим депутатом Семеном Семенченко и "внештатным агентом НАБУ" Евгением Шевченко. Об этом сообщил народный депутат Егор Соболев в Facebook.

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Судья Печерского суда Кристина Константинова удовлетворила ходатайство стороны обвинения частично и назначила подозреваемым меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Их освободили из-под стражи в зале суда.

Меру пресечения Евгению Шевченко должны избрать 26 марта.

Служба безопасности Украины задержала экс-нардепа Семена Семенченко и "агента НАБУ" Евгения Шевченко. Их подозревают в создании незаконного вооруженного формирования - "частной военной компании". Подозреваемые также являются организаторами схемы по незаконному ввозу в Украину из России военных запчастей, которые оборонным госпредприятиям продавали по завышенным ценам.

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