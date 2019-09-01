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воскресенье, 01 сентября 2019 03:43

Дело против Пашинского могут восстановить

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В Генпрокуратуру поступило ходатайство об отмене решений о закрытии уголовного производства против экс-нардепа Сергея Пашинского.

Заявление адресовано новому главе ГПУ Руслану Рябошапке от адвоката Марины Париновой, которая защищает интересы Вячеслава Химикуса, сообщает Обозреватель

"Изменение политической ситуации, существенное обновление лиц при власти демонстрирует существование огромного запроса украинского общества на справедливость и возобновление доверия людей к правоохранительной системе в целом", - отмечается в заявлении.

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Конфликт произошел 31 декабря 2016 года посреди дороги в одном из сел Васильковского района под Киевом. Пашинский нанес телесные повреждения Химикусу - выстрелил в ногу.

В апреле ГПУ повторно закрыла дело против Пашинского.

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ГПУ накануне закрыла уголовное производство против экс-первого заместителя спикера Верховной Рады Игоря Калетника, который является подозреваемым по делу о "диктаторских законах 16 января". Это произошло в последний день пребывания на посту генпрокурора Юрия Луценко.

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