Дело МН 17: защита обвиняемого россиянина ошарашила ходатайством

 
Ексклюзивы
1/5
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 612
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 207
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Просмотров: 189
"Метеоролог - это мачо в мире профессий" - Наталка Диденко
"Метеоролог - это мачо в мире профессий" - Наталка Диденко
Просмотров: 126
Как ездить в непогоду - три советы новичкам
Как ездить в непогоду - три советы новичкам
Просмотров: 288
Станции Вернадского - 25: владения Украины в Антарктиде
Станции Вернадского - 25: владения Украины в Антарктиде
Просмотров: 153
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Просмотров: 648
Плохо знают, но есть желание учить
Плохо знают, но есть желание учить
Просмотров: 495
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Просмотров: 1647
Гомбовцы, путря, книши: почему исчезает украинская кухня
Гомбовцы, путря, книши: почему исчезает украинская кухня
Просмотров: 2520
Фото
Все фото
6
5
6
4
10
К телеканалам &quot;Интер&quot; и &quot;Наш&quot; стянули правоохранителей: фото и видео
К телеканалам "Интер" и "Наш" стянули правоохранителей: фото и видео
&quot;Локдаун тарифам&quot; - люди перекрыли трассу национального значения
"Локдаун тарифам" - люди перекрыли трассу национального значения
Зеленский оригинально поздравил жену с днем рождения
Зеленский оригинально поздравил жену с днем рождения
Показали, как выглядят платные камеры в украинском СИЗО
Показали, как выглядят платные камеры в украинском СИЗО
Пол площади залито краской: как выглядит памятник Бандере после акта вандализма
Пол площади залито краской: как выглядит памятник Бандере после акта вандализма
Видео
Все видео
Антиукраинская пропаганда, а не свобода слова. Трэш 112, ZIK и NewsOne показали в одном видео
Антиукраинская пропаганда, а не свобода слова. Трэш 112, ZIK и NewsOne показали в одном видео
Google посвятил дудл украинской арктической станции
Google посвятил дудл украинской арктической станции
Сын залез телеведущей под платье в прямом эфире
Сын залез телеведущей под платье в прямом эфире
На границе завернули российскую актрису
На границе завернули российскую актрису
Получают пакеты, "целуют замок" и ничего не делают - "Схемы" показали, как полиция реагирует на нарушение карантина в элитных ресторанах
Получают пакеты, "целуют замок" и ничего не делают - "Схемы" показали, как полиция реагирует на нарушение карантина в элитных ресторанах
Интервью
1/5
"Ливерпулю" не хватает раздражителя"
"Ливерпулю" не хватает раздражителя"
Просмотров: 45
Каждый раз более сложные задачи - как приучить детей к работе
Каждый раз более сложные задачи - как приучить детей к работе
Просмотров: 216
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Просмотров: 405
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
Просмотров: 1008
Колбасу расфасовали по 2 кг. Ее было трудно продать: как мелкому производителю попасть в супермаркет
Колбасу расфасовали по 2 кг. Ее было трудно продать: как мелкому производителю попасть в супермаркет
Просмотров: 549
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
05 февраля 2021
Просмотров: 594
Хто залишився, крім нас
Анекдот. Сидять в окопі під Верденом Юнґер і Ремарк. Перший каже: дорогий Еріху Паулю, а чи доводилося вам читати "Смерть у Венеції" такого собі ...
суббота, 06 февраля 2021 18:14

Дело МН 17: защита обвиняемого россиянина ошарашила ходатайством

  Комментировать
Дело МН 17: защита обвиняемого россиянина ошарашила ходатайством
Частичная реконструкция фюзеляжа Boeing-777 рейса MH17. Фото: Reuters

Защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова хочет осмотреть не только реконструкцию части самолета рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" в ангаре авиабазы ​​в Нидерландах. Но и получить доступ ко всем имеющимся обломкам авиалайнера.

Считает, что изображение, которое можно получить в результате реконструкции, может быть искаженным. Это лишь изображение прокуратуры, пишет нидерландское издание Soester Courant.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело МН17: будут ли привлекать Украину к ответственности

"Очевидно, только около 20-30 процентов обломков самолета стали доступными для расследования. И очень ограниченная часть была использована для реконструкции только передней части самолета", - сказала адвокат Пулатова Сабина тен Дуссгате.

Защита хочет исследовать, мог ли рейс MH17 быть сбит украинским истребителем, а не российской ракетой "Бук". Пока не ясно, будет ли проверка, суд примет решение об этом 15 апреля. Председатель суда уже объявил, что если будет проведена такая проверка, то участвовать в ней может только ограниченное количество людей.

В Нидерландах 1 февраля возобновились слушания по делу о сбитом над Донбассом пассажирском авиалайнеререйса МН17 "Малайзийских авиалиний". Boeing-777 рейсом Амстердам-Куала-Лумпур, сбили недалеко Снежного 17 июля 2914-го. На борту находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли. Большинство пассажиров были нидерландцами, а также гражданами других 17 стран, в том числе 38 погибших - из Австралии. Официальное следствие обвинило российских военных в крушении МН17.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дело МН 17: защита обвиняемого россиянина ошарашила ходатайством». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
февраля

Google посвятил дудл украинской арктической станции

Самое читаемое
Голые спортсменки и позирование топлес. Какими кадрами звезды покоряют сеть
Голые спортсменки и позирование топлес. Какими кадрами звезды покоряют сеть
6
 Просмотров: 83192
&quot;Пацанка&quot; устроила пикантную фотосессию в ванной
"Пацанка" устроила пикантную фотосессию в ванной
7
 Просмотров: 21672
Звезда Instagram вызвала фурор позированием без бюстгальтера
Звезда Instagram вызвала фурор позированием без бюстгальтера
10
 Просмотров: 16957
У Зеленского отреагировали на заявление ОПЗЖ об импичменте
У Зеленского отреагировали на заявление ОПЗЖ об импичменте Просмотров: 8622
Как жили киевляне более 100 лет назад - атмосферные фото
Как жили киевляне более 100 лет назад - атмосферные фото
24
 Просмотров: 6507
Общество
В столице будут действовать ограничения для грузовиков
В столице будут действовать ограничения для грузовиков Просмотров: 99
К телеканалам "Интер" и "Наш" стянули правоохранителей: фото и видео
К телеканалам "Интер" и "Наш" стянули правоохранителей: фото и видео
6
 Просмотров: 144
"Пересадка печени, кома и 10-минутная остановка сердца" - мать умоляет помочь на лечение сына в Китае
"Пересадка печени, кома и 10-минутная остановка сердца" - мать умоляет помочь на лечение сына в Китае
 Просмотров: 153
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
 Просмотров: 207
"Локдаун тарифам" - люди перекрыли трассу национального значения
"Локдаун тарифам" - люди перекрыли трассу национального значения
5
 Просмотров: 792
Больше всего комментируют
3
Пол площади залито краской: как выглядит памятник Бандере после акта вандализма
3
Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали 8 месяцев - секретарь СНБО
2
В России умер врач, который спасал Навального
2
После закрытия пророссийских телеканалов началось освобождение Украины - Аваков
1
Любила жизнь и написала пророческий стих: какой была погибшая при пожаре врач
Голосов: 55100
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть