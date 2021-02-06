Дело МН 17: защита обвиняемого россиянина ошарашила ходатайством

Частичная реконструкция фюзеляжа Boeing-777 рейса MH17. Фото: Reuters

Защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова хочет осмотреть не только реконструкцию части самолета рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" в ангаре авиабазы ​​в Нидерландах. Но и получить доступ ко всем имеющимся обломкам авиалайнера.

Считает, что изображение, которое можно получить в результате реконструкции, может быть искаженным. Это лишь изображение прокуратуры, пишет нидерландское издание Soester Courant.

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"Очевидно, только около 20-30 процентов обломков самолета стали доступными для расследования. И очень ограниченная часть была использована для реконструкции только передней части самолета", - сказала адвокат Пулатова Сабина тен Дуссгате.

Защита хочет исследовать, мог ли рейс MH17 быть сбит украинским истребителем, а не российской ракетой "Бук". Пока не ясно, будет ли проверка, суд примет решение об этом 15 апреля. Председатель суда уже объявил, что если будет проведена такая проверка, то участвовать в ней может только ограниченное количество людей.

В Нидерландах 1 февраля возобновились слушания по делу о сбитом над Донбассом пассажирском авиалайнеререйса МН17 "Малайзийских авиалиний". Boeing-777 рейсом Амстердам-Куала-Лумпур, сбили недалеко Снежного 17 июля 2914-го. На борту находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли. Большинство пассажиров были нидерландцами, а также гражданами других 17 стран, в том числе 38 погибших - из Австралии. Официальное следствие обвинило российских военных в крушении МН17.